Έρευνες και στη Γερμανία για την ύποπτη της επίθεσης στο Μονακό

Μια γυναίκα από την Ουκρανία με πρόσφατη μόνιμη κατοικία στη Γερμανία καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης ως ύποπτη για την έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην είσοδο κτηρίου στο Μονακό, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό τριών ατόμων.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι αρχές αναζητούν μια γυναίκα από την Ουκρανία η οποία διαμένει στη Γερμανία και σε αντίθεση με την αρχική υπόθεση, πρόκειται για γυναίκα μεταμφιεσμένη και όχι για άνδρα, δήλωσε ο Μοργκάν Ραϊμόν της Εισαγγελίας του Μονακό. «Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα και τις έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου του Μονακό, έχουν προκύψει διασυνδέσεις με την Έσση», ανακοίνωσε η κρατιδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (LKA) της Έσσης, επισημαίνοντας ότι χθες, στο πλαίσιο αιτήματος αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, ερευνήθηκε ένα διαμέρισμα που νοίκιαζε η 39χρονη Ουκρανή στην περιοχή Μάιν-Τάουρους.

Επιπλέον, ερευνήθηκε και κατασχέθηκε και ένα όχημα που είχε στην κατοχή της. «Η γυναίκα είναι ύποπτη για εμπλοκή στο έγκλημα. Τα στοιχεία έχουν παραδοθεί στις αρχές του Μονακό. Η γυναίκα αυτή τη στιγμή διαφεύγει», εξηγεί η LKA στην ανακοίνωσή της. Η έρευνα η οποία διεξάγεται αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας και αδίκημα σχετικά με εκρηκτικά και οι αρχές υποθέτουν ότι η ύποπτη δεν έδρασε μόνη της. Δύο άνδρες πάντως που συνελήφθησαν για την υπόθεση, αφέθηκαν αργότερα ελέυθεροι.