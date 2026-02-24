menu
18.3 C
Chania
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Διεθνή

Έρευνα: Σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά από τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τα τέσσερα χρόνια του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν έχουν προκαλέσει μόνον τον θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και σοβαρή περιβαλλοντική και κλιματική ζημιά, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τον Φεβρουάριο του 2022, υπολογίζεται ότι 311 τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα έχουν εκλυθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δείχνουν υπολογισμοί της Πρωτοβουλίας για τη Λογιστική Καταγραφή των Αερίων του Θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του Πολέμου (Initiative on Greenhouse Gas Accounting of War – IGGAW) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Πρόκειται περίπου για τις μισές ετήσιες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία.

Πάνω από το ένα τρίτο, ή το 37%, των εκπομπών προέρχονται απευθείας από στρατιωτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων ποσοτήτων κηροζίνης, πετρελαίου και ντίζελ που καίνε τα μαχητικά αεροσκάφη, τα πολεμικά πλοία και τα άρματα μάχης, σύμφωνα με την μελέτη.

Οι δασικές πυρκαγιές που προκαλούνται από τον πόλεμο αντιστοιχούν σε σχεδόν ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών. Πολλές δασικές πυρκαγιές και πυρκαγιές σε θαμνώδεις εκτάσεις έχουν ξεσπάσει κατά μήκος ή κοντά στις γραμμές του μετώπου και σε συνοριακές περιοχές.

Η Ουκρανία επιδιώκει να λάβει αποζημίωση από τη Ρωσία για τη ζημιά σε σχέση με το κλίμα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, αποσκοπώντας να χρηματοδοτήσει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ανοικοδόμηση.

Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που έγινε τον Νοέμβριο στη Βραζιλία το Κίεβο αποτίμησε το ποσό που θα αξιώσει σε 57 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αίτημα αυτό για αποζημίωση αναμένεται να υποβληθεί στο Μητρώο Ζημιών για την Ουκρανία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

