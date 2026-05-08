Ερευνα – καινοτομία: Συμμετοχή Γιώργου Ατσαλάκη στο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο

Στο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Καινοτομίας συμμετέχει ο αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Ατσαλάκης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αρ. 22943/18-03-2026 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου Καλαφάτη σηματοδοτεί μια νέα θεσμική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, συγκροτούνται τα νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια, τα οποία καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εθνικών προτεραιοτήτων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή του Γιώργου Ατσαλάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Καινοτομίας.

Η επιλογή του αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής του διαδρομής και της συμβολής του σε πεδία που συνδέουν την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική πρόβλεψη, την ανάλυση δεδομένων, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια έχουν ως αποστολή την παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, καθώς και την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Παράλληλα, συμβάλλουν στον σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών, στην αξιοποίηση της δημόσιας χρηματοδότησης και στη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Το ΤΕΣ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Καινοτομίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η καινοτομία δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά βασική προϋπόθεση για την ισόρροπη, βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη των περιφερειών.

Η συμμετοχή του κ. Ατσαλάκη στο συγκεκριμένο Συμβούλιο προσδίδει ουσιαστική επιστημονική και αναπτυξιακή διάσταση στη συζήτηση για το πώς η ελληνική περιφέρεια μπορεί να αξιοποιήσει την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τεχνολογική της ανταγωνιστικότητα.

Ιδιαίτερα για την Κρήτη, η συμμετοχή αυτή έχει πρόσθετη βαρύτητα, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο του Πολυτεχνείου Κρήτης και του επιστημονικού δυναμικού του νησιού στη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Κρήτη διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην αγροδιατροφή, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στο περιβάλλον και στη διασύνδεση πανεπιστημίων με την παραγωγή. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για την αναπτυξιακή μετάβαση της ελληνικής περιφέρειας σε οικονομίες γνώσης.

Η νέα θεσμική αρχιτεκτονική των ΤΕΣ φιλοδοξεί να ενισχύσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας, να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ επιστημονικής γνώσης και παραγωγικής οικονομίας και να διασφαλίσει ότι οι εθνικές πολιτικές έρευνας και καινοτομίας θα είναι συμβατές με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, το πρόγραμμα Horizon Europe, τις εμβληματικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Ατσαλάκης ανέφερε:

«Η συμμετοχή στο Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Καινοτομίας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Η ελληνική περιφέρεια διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, ερευνητική ικανότητα και παραγωγικές δυνατότητες που μπορούν να μετατραπούν σε ισχυρό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Η πρόκληση είναι να συνδεθεί η γνώση με την πραγματική οικονομία, η τεχνολογία με την επιχειρηματικότητα και η καινοτομία με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Στόχος πρέπει να είναι ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, βασισμένο στην επιστήμη, στη βιωσιμότητα, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Επίσης η Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να υιοθετηθεί ως δημόσια υποδομή κατά τα πρότυπα της ανάπτυξης του διαδικτύου ή παλιότερα του ηλεκτρισμού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα είναι προσβάσιμη από όλους, σε προσιτό κόστος, για να μην αποτελέσει αιτία κοινωνικής ανισότητας».