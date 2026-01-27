menu
Διεθνή

Έρευνα για το TikTok ζήτησε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι δικαστικές αρχές της πολιτείας θα ξεκινήσουν έρευνα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, για να διαπιστώσουν αν το TikTok λογοκρίνει περιεχόμενο επικριτικό προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τα γεγονότα στη Μινεάπολη, έπειτα από καταγγελίες χρηστών της εφαρμογής.

«Έχει έρθει η ώρα να ερευνήσουμε», έγραψε ο Νιούσομ στο Threads. «Ξεκινώ έρευνα για να διαπιστωθεί αν το TikTok παραβιάζει τη νομοθεσία της πολιτείας λογοκρίνοντας περιεχόμενο επικριτικό προς τον Τραμπ», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Το TikTok, το οποίο μετρά 200 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν προβλήματα, αλλά τα απέδωσε σε βλάβη ηλεκτροδότησης σε κέντρο δεδομένων. Εκπρόσωπος της εταιρείας πρόσθεσε εξάλλου ότι «θα ήταν ανακριβές να πει κανείς ότι πρόκειται για οτιδήποτε άλλο πέρα από τεχνικά προβλήματα, τα οποία έχουμε επιβεβαιώσει με διαφάνεια».

Χρήστες του μέσου, που προσπάθησαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου να αναρτήσουν βίντεο για τον θανάσιμο τραυματισμό του Άλεξ Πρέτι από μέλος της ICE, αντιμετώπισαν δυσκολίες, όπως για παράδειγμα δεν κατάφεραν να ανεβάσουν την ανάρτησή τους, είχαν λιγότερες θεάσεις από το αναμενόμενο ή τα βίντεό τους υποβλήθηκαν σε έλεγχο περιεχομένου.

Ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Λέβιτ έγραψε στο Χ ότι «το TikTok έχει αρχίσει να λογοκρίνει περιεχόμενο κατά του Τραμπ και κατά της ICE», της αστυνομίας μετανάστευσης.

Για να στηρίξει την καταγγελία του κοινοποίησε ένα στιγμιότυπο οθόνης από βίντεο που ανήρτησε στο προφίλ του, τα οποία είχαν επισημανθεί ως «μη επιλέξιμα για προώθηση». Πρόκειται για βίντεο που απεικονίζουν διαδηλωτές ή τον Τραμπ.

Η τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις επίσης κατήγγειλε στο Instagram ότι το TikTok λογοκρίνει περιεχόμενο που συνδέεται με την ICE. Σε ανάρτησή της χθες επεσήμανε ότι «το TikTok φιμώνει τους ανθρώπους».

Ο Νιούσομ, Δημοκρατικός, και ο Τραμπ, Ρεπουμπλικάνος, επικρίνουν εδώ και καιρό ο ένας τον άλλον.

Με περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακόλουθους στον λογαριασμό του στο TikTok, ο Τραμπ δηλώνει ότι η εφαρμογή τον βοήθησε να κερδίσει στις εκλογές του 2024.

