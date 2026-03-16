Ερχεται ξανά στη Σούδα το «USS Gerald Ford»; – Διαδήλωση ανακοίνωσε η Επιτροπή Ειρήνης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την αντίδραση της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων προκάλεσε το ενδεχόμενο επιστροφής στην Σούδα του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ειρήνης καλεί σε  συλλαλητήριο την Παρασκευή 20/3/2026 στις 19:00 στην Αγορά.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι «το αεροπλανοφόρο FORD, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, έρχεται για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες μέρες, στη Σούδα. Έρχεται για ανεφοδιασμό κάνοντας ένα διάλειμμα από τις πολεμικές επιχειρήσεις που συμμετέχει στη Μ. Ανατολή!
Χρειάζεται να εκφραστεί δυναμικά η αντίθεση του χανιώτικου λαού στην παρουσία του στη Σούδα και να δυναμώσει η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ που έχει βρει μόνιμο αγκυροβόλι στη Σούδα, μεγαλώνει τους κινδύνους για τον χανιώτικο λαό! Για να μην γίνει η χώρα και ο τόπος μας στόχος αντιποίνων. Για να μην πληρώσει ο λαός και τα παιδιά του τις συνέπειες του πολέμου».
Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καλεί τα εργατικά σωματεία, τους αγροτικούς συλλόγους, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές, μαθητές, γενικότερα τους φορείς του μαζικού κινήματος των Χανίων να πάρουν αποφάσεις, να ενημερώσουν τα μέλη τους και να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

