Έρχεται το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3”

Το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3” συνδιοργανώνουν η FAir Productions Christos Garmpidakis, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χανίων, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πλατεία Κατεχάκη του Βενετσιάνικου λιμανιού των Χανίων, την Παρασκευή 3, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Το πρόγραμμα των συναυλιών με τους προσκεκλημένους του φετινού φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 21:00

Ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου θα παρουσιάσει τη Σουίτα του για πιάνο “Πέντε Μικροί Λαϊκοί Χοροί” και δύο έργα του με τίτλο «Εξομολογήσεις Ι και ΙΙ», με την εξαιρετική πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα, και έπειτα τη «Σονάτα του για Βιολί και Πιάνο Αριθμός 1, Οι Αλκυονίδες Μέρες», με τη Νεφέλη Μούσουρα και το διακεκριμένο βιολιστή Γιάννη Γεωργιάδη.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 21:00

Ο εξαιρετικός Άγγλος μουσικός Tom Rogerson, συνεργάτης του Brian Eno, με την πιανιστική δεξιοτεχνία και τα φωνητικά του θα αποδώσει μέρη από το σόλο έργο του.

Η ιδιαίτερα αναγνωρισμένη Νεοϋορκέζα Kelly Moran θα παρουσιάσει το νέο της έργο, κομμάτια από το άλμπουμ της «Ultraviolet» και άλλες συνθέσεις της, ξεκινώντας την Ευρωπαϊκή της περιοδεία για την προβολή του νέου της άλμπουμ «Don’t Trust Mirrors» που κυκλοφορεί στη Warp Records, από την Ελλάδα και το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων.

Εκτός από τις συναυλίες, το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων προσφέρει τα παρακάτω εργαστήρια:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 12:00: Working with Eno”, με τον Tom Rogerson.

Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 11:00: ”Σύνθεση”, με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, εισιτήρια και αρχείο παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο του φεστιβάλ: https://www.chaniamusicfestival.com/

Όπως αναφέρει επίσης η σχετική ανακοίνωση «το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων είναι το υλοποιημένο όραμα του μουσικού Χρήστου Γαρμπιδάκη, ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ και της FAir Fraternal Air Productions Christos Garmpidakis (Εκδηλώσεις / Μουσικές Παραγωγές, Τηλ.: +306972848636 – Emails: fraternalairpro@gmail.com, chmusicfestival@gmail.com – Ιστοσελίδες: fraternalairpro.com & chaniamusicfestival.com)».