menu
24.9 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Έρχεται το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων “3” συνδιοργανώνουν η FAir Productions Christos Garmpidakis, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χανίων, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στην Πλατεία Κατεχάκη του Βενετσιάνικου λιμανιού των Χανίων, την Παρασκευή 3, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Το πρόγραμμα των συναυλιών με τους προσκεκλημένους του φετινού φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 21:00

Ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου θα παρουσιάσει τη Σουίτα του για πιάνο “Πέντε Μικροί Λαϊκοί Χοροί” και δύο έργα του με τίτλο «Εξομολογήσεις Ι και ΙΙ», με την εξαιρετική πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα, και έπειτα τη «Σονάτα του για Βιολί και Πιάνο Αριθμός 1, Οι Αλκυονίδες Μέρες», με τη Νεφέλη Μούσουρα και το διακεκριμένο βιολιστή Γιάννη Γεωργιάδη.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 21:00

Ο εξαιρετικός Άγγλος μουσικός Tom Rogerson, συνεργάτης του Brian Eno, με την πιανιστική δεξιοτεχνία και τα φωνητικά του θα αποδώσει μέρη από το σόλο έργο του.

Η ιδιαίτερα αναγνωρισμένη Νεοϋορκέζα Kelly Moran θα παρουσιάσει το νέο της έργο, κομμάτια από το άλμπουμ της «Ultraviolet» και άλλες συνθέσεις της, ξεκινώντας την Ευρωπαϊκή της περιοδεία για την προβολή του νέου της άλμπουμ «Don’t Trust Mirrors» που κυκλοφορεί στη Warp Records, από την Ελλάδα και το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων.

Εκτός από τις συναυλίες, το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων προσφέρει τα παρακάτω εργαστήρια:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 12:00: Working with Eno”, με τον Tom Rogerson.

Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 11:00: ”Σύνθεση”, με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, εισιτήρια και αρχείο παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο του φεστιβάλ: https://www.chaniamusicfestival.com/

Όπως αναφέρει επίσης η σχετική ανακοίνωση «το Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων είναι το υλοποιημένο όραμα του μουσικού Χρήστου Γαρμπιδάκη, ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ και της FAir Fraternal Air Productions Christos Garmpidakis (Εκδηλώσεις / Μουσικές Παραγωγές, Τηλ.: +306972848636 – Emails: fraternalairpro@gmail.com, chmusicfestival@gmail.com – Ιστοσελίδες: fraternalairpro.com & chaniamusicfestival.com)».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum