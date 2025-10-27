Έρχεται η 28η Οκτωβρίου…

Η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι πια προ των πυλών. Σκεφτόµουν, λοιπόν, τις τελευταίες µέρες ότι πολλοί νέοι µας δεν γνωρίζουν ή δεν διδάχθηκαν τι ακριβώς έγινε και έτσι διαιωνίζεται το “παραµύθι” ότι την Ιταλία την ντρόπιασε το δήθεν “Όχι” του Μεταξά στον Ιταλό πρέσβη και όχι οι περιφανείς νίκες του ελληνισµού στα βουνά της Βόρειας Ηπείρου κατά του ιταλικού στρατού του φασίστα Μουσολίνι. Κι αυτό οφείλεται στο ότι την Ιστορία τη βιάζουν, θαρρώ, όσοι δεν την ξέρουν και ταυτόχρονα δεν αφήνουν τους άλλους να τη µάθουν ή αυτοί που την παραποιούν όπως τους εξυπηρετεί…

Μα επίσης αρκετοί εξ ηµών λησµονούν ότι αυτός ακριβώς ο αγώνας στη Βόρεια Ήπειρο κατά του φασισµού το 1940-41 κληροδότησε σε µας τις επόµενες γενιές ένα µεγάλο χρέος. Κάθε µέρα, οφείλουµε σε εκείνους τους υπέρ της ελευθερίας και της ειρήνης ήρωες, και στους γονείς και στους παππούδες µας, αλλά, κυρίως, και στα παιδιά µας να ορθώνουµε το στήθος µας σαν ατσάλινο τείχος κόντρα σε όλους όσοι θέλουν να µας κάνουν ό,τι θέλουν!

Μα σε αυτόν τον αγώνα το δικό µας σήµερα και κάθε στιγµή ας θυµόµαστε πάντα και τούτο: Ακόµη κι αν ο αντίπαλος µε υπουλίες και πονηριές και µοχθηρία θέλει να σου κάνει κακό, εσύ µε τιµιότητα και καλοσύνη και καθαρότητα ψυχής και µε το Θεό ακλόνητο σύµµαχο, προχώρα! Από τα παιδικά µου χρόνια τέτοιες είναι οι συµβουλές των γονέων µου και σχετίζονται άµεσα µε όσα τυχόν σταυροδρόµια ανταµώνουµε κάθε ανθυποστιγµή της καθηµερινής, δηµόσιας και ιδιωτικής µας ζωής, στον εκούσιο ή τον ακούσιο, στο συνήθως γεµάτο µε δυσκατάβλητα εµπόδια δρόµο µας…

Και καθώς µας περιτριγυρίζουν, στους δύσκολους καιρούς µας, πλήθος ανίκανων και λαοπλάνων δήθεν λαοσωτήρων, πάντοτε και παντού παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι ο προηγούµενο στάδιο της ανικανότητας είναι η ψευτιά και η υποκρισία, το επόµενό της η καπηλεία των προγόνων και ο σνοµπισµός προς τους σύγχρονους και το µεθεπόµενο η συντριβή…

Όλα τούτα έρχονται στο νου µου, καθώς, όπως όλοι ξέρουµε και καθηµερινά βλέπουµε, οι λαοπλάνοι προς ίδιον συµφέρον υποκρύπτουν την ανικανότητά τους να διαχειριστούν τα κοινά υπέρ του λαού, το φασισµό τους και την έλλειψη σεβασµού της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της αξιοπρέπειας και των δικαιωµάτων των πολιτών πίσω από ένα δήθεν λαοφιλές προσωπείο. Επίσης, αυτοί είναι που δε µας διδάσκουν ποτέ την αληθινή Ιστορία, αλλά τη χαλκεύουν όπως τους συµφέρει. Άντε, µετά από όλα τούτα, και καλό µας υπόλοιπο της µέρας, µε το µέγιστο όλων προτέρηµα νά ‘ναι διαρκώς και άφθαρτο στο χρόνο η συνέπεια ιδεών, αρχών, λόγων και πράξεων! Με άλλα λόγια, όπως µας δείχνουν έµπρακτα και οι ήρωες του 1940, η φιλοπατρία αποκτά αξία όταν δεν παραµένει στα λόγια, αλλά οσάκις παίρνει σάρκα και οστά, κάθε φορά που γίνεται πράξη, εφαλτήριο κοινωνικών/παλλαϊκών αγώνων…