Επτά ψυχές, επτά ζωές

Με ποια λόγια µπορεί να περιγράψει κάποιος την ανείπωτη τραγωδία, όπου επτά νέοι άνθρωποι, φίλοι και οπαδοί του ΠΑΟΚ, βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροµερό τροχαίο στην περιοχή Τιµοσοάρα της Ρουµανίας, στις 28 του Γενάρη του 2026. Πώς να παρηγορήσει κάποιος τους γονείς αυτών των παιδιών που ξεκίνησαν ένα ταξίδι, χωρίς επιστροφή, για να πάνε στην Λυών της Γαλλίας, να δουν και να εµψυχώσουν την αγαπηµένη τους οµάδα, τον ΠΑΟΚ! Νοίκιασαν ένα βαν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ και περνώντας από την Ρουµανία, ο οδηγός του βαν για ανεξήγητους λόγους, οι οποίοι και διερευνώνται, µπήκε στο αντίθετο ρεύµα και συγκρούστηκε σχεδόν µετωπικά µε µια διερχόµενη, από το αντίθετο ρεύµα, νταλίκα! Το αποτέλεσµα ήταν να χάσουν ακαριαία την ζωή τους οι επτά νέοι και οι τρεις να τραυµατιστούν σοβαρά!

Το τελευταίο, µοιραίο ταξίδι γι’ αυτά τα παιδιά που ξεκίνησαν από την Έδεσσα, µε ένα σκοπό κι ένα όνειρο! Ένα όνειρο που σχεδίαζαν από καιρό, γεµάτοι αισιοδοξία και πίστη για την οµάδα της καρδιάς τους. Χάραξαν στον χάρτη την τεράστια αυτή διαδροµή, η οποία διέσχιζε πέντε χώρες µε τελικό προορισµό την Λυών της Γαλλίας. Ωστόσο, στην Ρουµανία είχε στήσει ύπουλο καρτέρι ο χάρος και τους περίµενε. Μεγάλη συµφορά, µεγάλη απώλεια επτά παιδιών που δεν πρόλαβαν να ζήσουν, να χαρούν, να φτιάξουν οικογένειες, να είναι δίπλα σε αγαπηµένα τους πρόσωπα, να πραγµατοποιήσουν τα δικά τους όνειρα και τα δικά τους θέλω! Το νήµα της ζωής τους κόπηκε έτσι ξαφνικά, αφήνοντας πίσω διαλυµένες οικογένειες, χαροκαµένες µάνες, πατεράδες αδέρφια και συγγενείς! Επτά νέοι, επτά ζωές που εκλείπουν από την ελληνική κοινωνία, επτά άγγελοι µας κοιτάζουν από τον ουρανό!

Αυτά τα θλιβερά µαντάτα, επτά θάνατοι, επτά πληγές θα µας συνοδεύουν για πάντα! Η θυσία αυτή πρέπει να γίνει φωτεινός φάρος όχι µόνο για οπαδούς που νοικιάζουν ένα βανάκι, αλλά γενικά για όλους όσοι προτίθενται να νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο, αλλά και σε όλους τους οδηγούς, να µάθουν ότι οι δρόµοι κρύβουν πολλούς κινδύνους, σε οποιαδήποτε χώρα. Φυσικά και οι οδηγοί έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης για την οδηγική τους συµπεριφορά. Στην περίπτωσή µας, ωστόσο, κανένας δεν έχει καταλάβει πως αυτός οδηγός, ο ένας από τους επτά, άναψε φλας δεξιά και αµέσως µετά σε κλάσµατα δευτερολέπτου άναψε φλας αριστερά κι έπεσε πάνω στην νταλίκα, σχεδόν µετωπικά!!!

Σ’ ένα κόσµο αδυσώπητο, απρόσµενο, αλλοπρόσαλλο, ακατανόητο, η εγρήγορση είναι η µοναδική αντίσταση αντιµετώπισής του, αλλά και η ετοιµότητα. Βλέπουµε και ακούµε τόσα πολλά δυστυχήµατα κάθε µέρα, που συνήθως τα προσπερνάµε γιατί δεν συµβαίνουν σε εµάς, συµβαίνουν στους άλλους. Νοµίζουµε ότι είµαστε αλώβητοι και ατσαλάκωτοι! Μια στιγµή, επτά ζωές, που χάθηκαν και δεν ξαναγυρίζουν ποτέ!

Ένα ταξίδι διαρκείας, στην αιωνιότητα!