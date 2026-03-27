Εποχή πρωτοπορίας και εξωστρέφειας για το Πολυτεχνείο Κρήτης – Απολογισμός από τον Πρύτανη Μ. Ζερβάκη

Σε τροχιά δυναµικής και πολύπλευρης ανάπτυξης βρίσκεται το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως καταδεικνύει ο πλούσιος απολογισµός δράσης της Πρυτανείας για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2026, υπό τον πρύτανη, καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη.

Με «όπλα» την ακαδηµαϊκή αριστεία, ένα εντυπωσιακό πρόγραµµα νέων υποδοµών που αγγίζει τα δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ και την άρρηκτη, έµπρακτη διασύνδεση µε την τοπική κοινωνία των Χανίων, το Ίδρυµα εδραιώνει τη θέση του τόσο στον εθνικό όσο και στον παγκόσµιο ακαδηµαϊκό χάρτη.

Σήµερα, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύµατος συντηρείται από µια κοινότητα 6.647 προπτυχιακών, 454 µεταπτυχιακών και 204 υποψήφιων διδακτόρων που κατανέµονται στις πέντε Σχολές Μηχανικών.

Οι επίµονες προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών αποτυπώνονται περίτρανα στις εθνικές και διεθνείς κατατάξεις.

Συγκεκριµένα, το Πολυτεχνείο Κρήτης καταλαµβάνει τη 2η θέση πανελλαδικά στην «Αριστεία στην Έρευνα», σύµφωνα µε την ΕΘΑΑΕ, ακολουθώντας µόνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συνολικά βρίσκεται στην 7η θέση µεταξύ των 23 ελληνικών ΑΕΙ. Παγκοσµίως, διαπρέπει φτάνοντας στις θέσεις 51-100 στην κατάταξη QS για τη Μηχανική Πετρελαίου.

Η στρατηγική της διοίκησης έχει θέσει στο επίκεντρο τεχνολογίες αιχµής, όπως η Τεχνητή Νοηµοσύνη, η Κυβερνοασφάλεια, η Ροµποτική, αλλά και η Βιώσιµη Μηχανική και η ∆ιαχείριση της Κλιµατικής Αλλαγής.

Παράλληλα, το Ίδρυµα διευρύνει το διεθνές του αποτύπωµα, αποτελώντας µέρος της σύµπραξης εννέα ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων EURECA-PRO, εστιάζοντας στην Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του απολογισµού είναι το τεράστιο πρόγραµµα αναβάθµισης των υποδοµών, το οποίο µετατρέπει την Πολυτεχνειούπολη σε ένα υπερσύγχρονο ευρωπαϊκό campus. Η κορωνίδα των προσπαθειών είναι η ένταξη επένδυσης 80 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία πρότυπης µονάδας φιλοξενίας 800 ατόµων, ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου και ενός «student center» σε έκταση 200 στρεµµάτων.

Επιπρόσθετα, σχεδιάζονται δύο νέα συγκροτήµατα φοιτητικών εστιών που θα προσθέσουν περίπου 480 θέσεις, µε προϋπολογισµό 7,5 εκατ. ευρώ. Ο αθλητισµός και η ποιότητα ζωής αποτελούν εξίσου σηµαντικές προτεραιότητες, µε τη χρηµατοδότηση (7,5 εκατ. ευρώ) για την ιστορική αποκατάσταση του αναξιοποίητου Κολυµβητηρίου στα Κουνουπιδιανά -ένα απόθεµα των Ολυµπιακών έργων- και τη δηµιουργία παρακείµενου Σταδίου.

Παράλληλα, το Πολυτεχνείο µεριµνά για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισµό, καθώς 4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κατασκευή τριών κυκλικών κόµβων στην περιοχή Ακρωτηρίου-Κουνουπιδιανών. Επιπλέον 8,7 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην ανανέωση του ερευνητικού εξοπλισµού και των υποδοµών, ενώ 4,1 εκατ. ευρώ επενδύονται στη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθµιση του κτηριακού αποθέµατος του ιδρύµατος.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ισχυρή κοινωνική προσφορά του Ιδρύµατος, η οποία «επιστρέφει» αξία στους πολίτες των Χανίων. Το Πολυτεχνείο παραχώρησε 40 στρέµµατα γης για τη στέγαση του Μουσικού και του Πειραµατικού Σχολείου της πόλης, φέρνοντας τους µαθητές πιο κοντά στον κόσµο της έρευνας. Αξιοσηµείωτη είναι και η εκµίσθωση του ιστορικού νεοκλασικού Μεγάρου Παπαδοπέτρου στον ∆ήµο Χανίων για να στεγάσει το Πειραµατικό Λύκειο.

Για την προώθηση της τοπικής καινοτοµίας, προχωρά η αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής (1,7 εκατ. ευρώ) προκειµένου να φιλοξενήσει το «TUC Innovation Lab».

Επιπρόσθετα, η ακαδηµαϊκή κοινότητα συµβάλλει ενεργά µε επιστηµονική τεχνογνωσία στη διάσωση και επανάχρηση τοπικών µνηµείων, µε κυριότερο παράδειγµα τα ιστορικά Νεώρια.

Επιπλέον, η παρουσία των φοιτητών λειτουργεί ως σηµαντικός παράγοντας οικονοµικής και κοινωνικής ζωής για την πόλη. Οι συνέργειες µε δήµους, επιµελητήρια και φορείς, αλλά και η συµβολή σε έργα πολιτιστικής και αστικής ανάδειξης, ενισχύουν τον ρόλο του Πολυτεχνείου ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης για τα Χανιά και την Κρήτη.

Μέσα από το σύνολο των δράσεων και των επενδύσεων, το Πολυτεχνείο Κρήτης επιδιώκει να διαµορφώσει ένα ακαδηµαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει την επιστηµονική αριστεία µε την κοινωνική ευθύνη, επενδύοντας σε ένα µοντέλο ανάπτυξης που συνδέει την έρευνα µε την πραγµατική οικονοµία και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως καταλήγει εµφατικά η δήλωση της Πρυτανείας, µέσα από όλες αυτές τις δράσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και προσφοράς, το Πολυτεχνείο Κρήτης εκπληρώνει τον απώτερο σκοπό του: να διαµορφώνει «πολίτες µε κριτική σκέψη, τεχνολογική επάρκεια και κοινωνική συνείδηση, έτοιµους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του µέλλοντος».