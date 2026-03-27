menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 27 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Εποχή πρωτοπορίας και εξωστρέφειας για το Πολυτεχνείο Κρήτης – Απολογισμός από τον Πρύτανη Μ. Ζερβάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε τροχιά δυναµικής και πολύπλευρης ανάπτυξης βρίσκεται το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως καταδεικνύει ο πλούσιος απολογισµός δράσης της Πρυτανείας για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2026, υπό τον πρύτανη, καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη.

Με «όπλα» την ακαδηµαϊκή αριστεία, ένα εντυπωσιακό πρόγραµµα νέων υποδοµών που αγγίζει τα δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ και την άρρηκτη, έµπρακτη διασύνδεση µε την τοπική κοινωνία των Χανίων, το Ίδρυµα εδραιώνει τη θέση του τόσο στον εθνικό όσο και στον παγκόσµιο ακαδηµαϊκό χάρτη.
Σήµερα, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύµατος συντηρείται από µια κοινότητα 6.647 προπτυχιακών, 454 µεταπτυχιακών και 204 υποψήφιων διδακτόρων που κατανέµονται στις πέντε Σχολές Μηχανικών.
Οι επίµονες προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών αποτυπώνονται περίτρανα στις εθνικές και διεθνείς κατατάξεις.
Συγκεκριµένα, το Πολυτεχνείο Κρήτης καταλαµβάνει τη 2η θέση πανελλαδικά στην «Αριστεία στην Έρευνα», σύµφωνα µε την ΕΘΑΑΕ, ακολουθώντας µόνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συνολικά βρίσκεται στην 7η θέση µεταξύ των 23 ελληνικών ΑΕΙ. Παγκοσµίως, διαπρέπει φτάνοντας στις θέσεις 51-100 στην κατάταξη QS για τη Μηχανική Πετρελαίου.
Η στρατηγική της διοίκησης έχει θέσει στο επίκεντρο τεχνολογίες αιχµής, όπως η Τεχνητή Νοηµοσύνη, η Κυβερνοασφάλεια, η Ροµποτική, αλλά και η Βιώσιµη Μηχανική και η ∆ιαχείριση της Κλιµατικής Αλλαγής.
Παράλληλα, το Ίδρυµα διευρύνει το διεθνές του αποτύπωµα, αποτελώντας µέρος της σύµπραξης εννέα ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων EURECA-PRO, εστιάζοντας στην Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του απολογισµού είναι το τεράστιο πρόγραµµα αναβάθµισης των υποδοµών, το οποίο µετατρέπει την Πολυτεχνειούπολη σε ένα υπερσύγχρονο ευρωπαϊκό campus. Η κορωνίδα των προσπαθειών είναι η ένταξη επένδυσης 80 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία πρότυπης µονάδας φιλοξενίας 800 ατόµων, ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου και ενός «student center» σε έκταση 200 στρεµµάτων.
Επιπρόσθετα, σχεδιάζονται δύο νέα συγκροτήµατα φοιτητικών εστιών που θα προσθέσουν περίπου 480 θέσεις, µε προϋπολογισµό 7,5 εκατ. ευρώ. Ο αθλητισµός και η ποιότητα ζωής αποτελούν εξίσου σηµαντικές προτεραιότητες, µε τη χρηµατοδότηση (7,5 εκατ. ευρώ) για την ιστορική αποκατάσταση του αναξιοποίητου Κολυµβητηρίου στα Κουνουπιδιανά -ένα απόθεµα των Ολυµπιακών έργων- και τη δηµιουργία παρακείµενου Σταδίου.
Παράλληλα, το Πολυτεχνείο µεριµνά για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισµό, καθώς 4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κατασκευή τριών κυκλικών κόµβων στην περιοχή Ακρωτηρίου-Κουνουπιδιανών. Επιπλέον 8,7 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην ανανέωση του ερευνητικού εξοπλισµού και των υποδοµών, ενώ 4,1 εκατ. ευρώ επενδύονται στη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθµιση του κτηριακού αποθέµατος του ιδρύµατος.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ισχυρή κοινωνική προσφορά του Ιδρύµατος, η οποία «επιστρέφει» αξία στους πολίτες των Χανίων. Το Πολυτεχνείο παραχώρησε 40 στρέµµατα γης για τη στέγαση του Μουσικού και του Πειραµατικού Σχολείου της πόλης, φέρνοντας τους µαθητές πιο κοντά στον κόσµο της έρευνας. Αξιοσηµείωτη είναι και η εκµίσθωση του ιστορικού νεοκλασικού Μεγάρου Παπαδοπέτρου στον ∆ήµο Χανίων για να στεγάσει το Πειραµατικό Λύκειο.
Για την προώθηση της τοπικής καινοτοµίας, προχωρά η αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής (1,7 εκατ. ευρώ) προκειµένου να φιλοξενήσει το «TUC Innovation Lab».
Επιπρόσθετα, η ακαδηµαϊκή κοινότητα συµβάλλει ενεργά µε επιστηµονική τεχνογνωσία στη διάσωση και επανάχρηση τοπικών µνηµείων, µε κυριότερο παράδειγµα τα ιστορικά Νεώρια.
Επιπλέον, η παρουσία των φοιτητών λειτουργεί ως σηµαντικός παράγοντας οικονοµικής και κοινωνικής ζωής για την πόλη. Οι συνέργειες µε δήµους, επιµελητήρια και φορείς, αλλά και η συµβολή σε έργα πολιτιστικής και αστικής ανάδειξης, ενισχύουν τον ρόλο του Πολυτεχνείου ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης για τα Χανιά και την Κρήτη.
Μέσα από το σύνολο των δράσεων και των επενδύσεων, το Πολυτεχνείο Κρήτης επιδιώκει να διαµορφώσει ένα ακαδηµαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει την επιστηµονική αριστεία µε την κοινωνική ευθύνη, επενδύοντας σε ένα µοντέλο ανάπτυξης που συνδέει την έρευνα µε την πραγµατική οικονοµία και τις ανάγκες της κοινωνίας.
Όπως καταλήγει εµφατικά η δήλωση της Πρυτανείας, µέσα από όλες αυτές τις δράσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και προσφοράς, το Πολυτεχνείο Κρήτης εκπληρώνει τον απώτερο σκοπό του: να διαµορφώνει «πολίτες µε κριτική σκέψη, τεχνολογική επάρκεια και κοινωνική συνείδηση, έτοιµους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του µέλλοντος».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum