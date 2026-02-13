menu
Εποχή Αναστόπουλου στην ΠΑΕ Χανιά (video)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου και μήνυμα το «είμαι Χανιά. Όλοι μαζί μπορούμε» η  ΠΑΕ Χανιά, γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας με τον πολύπειρο προπονητή Νίκο Αναστόπουλο.

 

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1958, ο Νίκος Αναστόπουλος αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με μακρά διαδρομή τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο ως προπονητής, έχοντας εργαστεί σε υψηλό επίπεδο και σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Νίκος Αναστόπουλος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φορώντας μεταξύ άλλων τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε πρωταθλήματα και αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ της Α’ Εθνικής. Αγωνίστηκε επίσης σε Αβελίνο, Ιωνικό και Πανιώνιο, ενώ παραμένει ακόμα και σήμερα πρώτος σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας με 29 γκολ.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και έκτοτε έχει καθίσει στους πάγκους πολλών συλλόγων, όπως ο ΟΦΗ, ο Πανιώνιος, ο Άρης, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Παναιτωλικός, η Παναχαϊκή, ο Ατρόμητος, η Κέρκυρα, η Δόξα Δράμας, ο Πλατανιάς, καθώς και άλλες ομάδες σε Super League και Super League 2.

Τελευταία του ομάδα ήταν η Καλαμάτα την οποία υπηρέτησε σε τρεις διαφορετικές περιόδους.

Στη διαδρομή του έχει συνδεθεί με ομάδες ειδικών συνθηκών, αναλαμβάνοντας συχνά ρόλο σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης, με έμφαση στη σωστή οργάνωση, την αγωνιστική πειθαρχία και τη διαχείριση του ρόστερ. Διακρίνεται για τον άμεσο λόγο, την ξεκάθαρη φιλοσοφία και τη μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Νίκο Αναστόπουλο στην οικογένειά της και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του, με υγεία και την επίτευξη των στόχων της ομάδας»

 

