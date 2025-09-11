menu
26.7 C
Chania
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Εποχές σχολείου!

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
0

Τι ώρα θα έχουµε αύριο αγιασµό; Ερώτηση που έκρυβε αν µη τι άλλο παρά λαχτάρα, περιµένοντας να ανοίξουν τα σχολεία!
Εποχές, για κάποιους, όπως εµένα προσωπικά, που έρχονται στο νου, µε µια γλυκιά νοσταλγία. Σχολικά χρόνια ξενοιασιάς, φιλίας και βέβαια µάθησης µέσα σε µια σχολική τάξη µε τα ξύλινα πράσινα θρανία, τον πίνακα και τις κιµωλίες, τα βιβλία και τα τετράδια, κάποια µισά µε γραµµές και κενό στην πάνω µεριά, οι ζωγραφιές, η µουσική, η γυµναστική… Και τους δασκάλους µας, ίσως κάποιες φορές αυστηροί αλλά πάντα µε αγάπη προς τους µαθητές τους. Με τη βέργα… ως µέσο εκφοβισµού για µην κάνουµε φασαρία την ώρα του µαθήµατος, ή άντε και ένα απαλό τράβηγµα του αυτιού ως τιµωρία!
Η µπλε ποδιά, το κουδούνι για τα διαλείµµατα για µία ανάσα και ένα καβρουµά, οι εκδροµές (µονοήµερες ή ολιγόωρες βέβαια)… αλλά και οι εξετάσεις στην πέµπτη και την έκτη τάξη στο δηµοτικό, ο εκκλησιασµός κάθε Κυριακή. Μετά το Γυµνάσιο, το Λύκειο… Κάποια στιγµή, οι µπλε ποδιές καταργούνται όπως και ο διαχωρισµός των σχολείων σε Αρρένων και Θηλέων και τα µαθήµατα από έξι µέρες γίνονται πέντε. Αυτά… κάποτε!
Πόσα έχουν αλλάξει από τότε µέχρι σήµερα! Σχεδόν τα πάντα σε αυτό που λέµε λειτουργία σχολείου. Η γνώση όµως που µεταδίδουν οι εκπαιδευτικοί, η αγάπη στους µαθητές τους, οι εµπειρίες που αποκτά κάθε µαθητής και τα εφόδια που λαµβάνει για το µέλλον του, δεν πρόκεται να αλλάξουν ποτέ!

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum