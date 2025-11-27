menu
Αθλητικά

Επιβλητικός Παναθηναϊκός

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με το… ενάμισι πόδι στους «16» του CEV Challenge Cup γυναικών βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε με εμφατικό τρόπο 3-0 σετ στην έδρα της ελβετικής Ντούντινγκεν στον πρώτο αγώνα για τους «32» της διοργάνωσης και πλέον έχει την ευκαιρία να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση την επόμενη Πέμπτη (3/12, 18:00) στο Μετς.

Οι «πράσινες» έκαναν ονειρεμένο ξεκίνημα στις υποχρεώσεις τους στα εφετινά Κύπελλα Ευρώπης, παίζοντας κυριαρχικό βόλεϊ και πλέον χρειάζονται απλώς δύο σετ την επόμενη εβδομάδα για να περάσουν στον επόμενο γύρο.

Η ομάδα του Αλεσάντρο Τσιαπίνι είχε μεγάλη ένταση, ενέργεια και άριστη τακτική στο μπλοκ και συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις μετά το 3-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Πολυτιμότερη για τον Παναθηναϊκό ήταν η Μικάγια Γουάιτ, με 17 πόντους (15/26 επιθέσεις και 2 μπλοκ), ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκαναν και οι Σαμάνταν, Χάιλι Μπένετ, που σημείωσαν από 13 πόντους η καθεμία.

Στο πρώτο σετ η ομάδα του Κιαπίνι βρήκε τις απαραίτητες λύσεις, προηγήθηκε με 14-17 και 15-19 γκι έφτασε εύκολα στο 20-25. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε με 5-13 και «καθάρισε» με άνεση ως το 19-25, ενώ στο τρίτο σετ αν και συνάντησε μεγαλύτερη αντίσταση, έφτασε στο 20-24 κι έκλεισε τον αγώνα με 21-25.

*Οι πόντοι της Ντούντιγκεν προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)

ΝΤΟΥΝΤΙΓΚΕΝ (Λεονάρντο Πορταλεόνι): Χιλ 13 (11/23, 2 μπλοκ, 57% υπ., 27% άριστες), Γκάσερ 1 (1/2 επ.), Πετιτάτ 4 (3/11 επ., 1 άσσος), Ντα Σίλβα 5 (1/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βίελαντ 15 (11/43 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 79% υπ., 14% άριστες), Στάφελμπαχ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Πόρτμαν (λ, 53% υπ., 16% άριστες), Μπόλινγκερ (λ), Ρόθενμπουελερ 1 (1/3 επ.), Άσονγ 5 (5/15 επ.), Σάντσερ, Βόντραν 1 (1/1επ.)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.: (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (6/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γουάιτ 17 (15/26 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ., 19% άριστες), Μπένετ 13 (12/25 επ., 1 άσσος), Κωνσταντινίδου 1 (1 μπλοκ), Σάμανταν 13 (8/16 επ., 5 μπλοκ), Λαμπρόβσκα 7 (7/18 επ., 90% υπ., 30% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 7% υπ., 7% άριστες), Ρόγκα (λ), Παπά, Ράπτη, Τάνη.

 

