Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, 2025
Επίβλεψη από την… Αθήνα

Γιώργος Κώνστας
Γράφαµε πρόσφατα για την εξ’ αποστάσεως επίβλεψη πολλών δηµόσιων έργων στα Χανιά καθώς δεν επαρκούν οι µηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών των ∆ήµων.
∆εν φαίνεται να πηγαίνουν πίσω βέβαια και τα ιδιωτικά έργα, αφού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Τετάρτης απορρίφθηκε το αίτηµα εταιρείας που κατασκευάζει δίκτυο οπτικών ινών για να προχωρήσει σε εσκαφές σε δρόµους της πόλης που έχουν πρόσφατα ασφαλτοστρωθεί και φτιαχτεί! Ο αντιδήµαρχος κ. Μ. Καλογριδάκης εισηγήθηκε να µην εγκριθεί το συγκεκριµένο έργο αν πρώτα οι εταιρείες εγκατάστασης δικτύων δεν δεχθούν να καθήσουν σε κοινό τραπέζι µε τις τεχνικές υπηρεσίες ∆ήµου και να συζητήσουν την τήρηση των θεµάτων ασφαλείας αλλά και αυτό της επίβλεψης. Επεσήµανε χαρακτηριστικά πως τα συγκεκριµένα έργα δίνονται µε πολύ χαµηλά “στάνταρ” και ότι η επίβλεψη τους γίνεται… από την Αθήνα!
Θετικό το ότι το ∆.Σ. δεν ενέκρινε το αίτηµα µε τις πιο πάνω προϋποθέσεις, τίθεται ένα ζήτηµα όµως γιατί τόσα χρόνια δεν γίνονταν κάτι ανάλογο αλλά έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο να βλέπουµε δρόµους να σκάβονται σε ετήσια βάση!

