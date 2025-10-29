menu
20.4 C
Chania
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Επιτυχημένη η δράση φροντίδας ζώων συντροφιάς στην Πόμπια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πενθήμερη δράση φροντίδας, στείρωσης και σήμανσης ζώων συντροφιάς που πραγματοποιήθηκε από την Πέμπτη 23 έως και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στο χωριό Πόμπια του Δήμου Φαιστού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση διοργανώθηκε από τον Δήμο Φαιστού, σε συνεργασία με το Zero Stray Pawject και την κτηνιατρική ομάδα Förderverein Arche Noah Kreta e.V., με σκοπό την προώθηση της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων και την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας μέσα από δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες προς τους δημότες, όπως πρωτοβάθμιος κτηνιατρικός έλεγχος, ηλεκτρονική σήμανση ζώου (microchip) και στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού (DNA), όπως ορίζεται από τον νόμο.
Αποτελέσματα της δράσης:
• Συνολικά ζώα που προσήλθαν: 376
• Σκύλοι: 272
• Γάτες: 104
• Τοποθέτηση microchip: 263
• Στειρώσεις: 235
• Λήψη δείγματος DNA: 117 ζώα
• Καταχωρήθηκαν στο μητρώο αδέσποτων του Δήμου: 33 σκύλοι και 88 γάτες
Προέλευση συμμετεχόντων:
• 128 δημότες από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
• 44 κυνηγοί
• 17 κτηνοτρόφοι
Η επιτυχία της δράσης οφείλεται στην συνεργασία του Δήμου με τους κυνηγετικούς συλλόγους, την πολύτιμη συνδρομή των τοπικών φιλοζωικών οργανώσεων και τη συνεχή παρουσία των εθελοντών φιλόζωων της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Φιλοζωικό Σύλλογο Μεσαράς «Η Αγάπη» για τη στήριξή του, καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων.
Ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Νικολιδάκης Γρηγόρης, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της δράσης, το Zero Stray Pawject, που για δεύτερη φορά επισκέπτεται την περιοχή μας, την κτηνιατρική ομάδα Förderverein Arche Noah Kreta, τους εθελοντές, τους συλλόγους και φυσικά τους δημότες που συμμετείχαν με υπευθυνότητα. Η φροντίδα και η προστασία των ζώων είναι ευθύνη όλων και μέσα από τέτοιες δράσεις φαίνεται έμπρακτα ο σεβασμός και αγάπη για κάθε ζωντανό ον»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum