Επιτυχημένη η δράση φροντίδας ζώων συντροφιάς στην Πόμπια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πενθήμερη δράση φροντίδας, στείρωσης και σήμανσης ζώων συντροφιάς που πραγματοποιήθηκε από την Πέμπτη 23 έως και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στο χωριό Πόμπια του Δήμου Φαιστού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση διοργανώθηκε από τον Δήμο Φαιστού, σε συνεργασία με το Zero Stray Pawject και την κτηνιατρική ομάδα Förderverein Arche Noah Kreta e.V., με σκοπό την προώθηση της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων και την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας μέσα από δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες προς τους δημότες, όπως πρωτοβάθμιος κτηνιατρικός έλεγχος, ηλεκτρονική σήμανση ζώου (microchip) και στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού (DNA), όπως ορίζεται από τον νόμο.

Αποτελέσματα της δράσης:

• Συνολικά ζώα που προσήλθαν: 376

• Σκύλοι: 272

• Γάτες: 104

• Τοποθέτηση microchip: 263

• Στειρώσεις: 235

• Λήψη δείγματος DNA: 117 ζώα

• Καταχωρήθηκαν στο μητρώο αδέσποτων του Δήμου: 33 σκύλοι και 88 γάτες

Προέλευση συμμετεχόντων:

• 128 δημότες από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

• 44 κυνηγοί

• 17 κτηνοτρόφοι

Η επιτυχία της δράσης οφείλεται στην συνεργασία του Δήμου με τους κυνηγετικούς συλλόγους, την πολύτιμη συνδρομή των τοπικών φιλοζωικών οργανώσεων και τη συνεχή παρουσία των εθελοντών φιλόζωων της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Φιλοζωικό Σύλλογο Μεσαράς «Η Αγάπη» για τη στήριξή του, καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων.

Ο Δήμαρχος Φαιστού, κ. Νικολιδάκης Γρηγόρης, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της δράσης, το Zero Stray Pawject, που για δεύτερη φορά επισκέπτεται την περιοχή μας, την κτηνιατρική ομάδα Förderverein Arche Noah Kreta, τους εθελοντές, τους συλλόγους και φυσικά τους δημότες που συμμετείχαν με υπευθυνότητα. Η φροντίδα και η προστασία των ζώων είναι ευθύνη όλων και μέσα από τέτοιες δράσεις φαίνεται έμπρακτα ο σεβασμός και αγάπη για κάθε ζωντανό ον»»