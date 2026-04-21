menu
21.4 C
Chania
Τρίτη, 21 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Επίτροπος Ενέργειας: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το καλοκαίρι αυτό θα είναι δύσκολο για την Ευρώπη λόγω των ελλείψεων καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στο Ιράν και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, δήλωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νταν Γιόργκενσεν.

Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στην προσφορά καυσίμων αεριωθουμένων, δήλωσε ο Γιόργκενσεν σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη.

«Αν χρειαστεί, μπορούμε να ανακατανείμουμε και να μοιραστούμε τα καύσιμα αεριωθουμένων που έχουμε», δήλωσε.

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις στα καύσιμα αεριωθουμένων μέσα σε διάστημα εβδομάδων, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει αποκλείσει την κύρια οδό ανεφοδιασμού μέσω των στενών του Ορμούζ. Περίπου το 75% των προμηθειών της Ευρώπης σε καύσιμα αεριωθουμένων έρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum