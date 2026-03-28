Επίτιμο μέλος στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας ο σεφ Γιάννης Αποστολάκης

Την ένταξη του πρώην σεφ του ΜΑΙΧ, Γιάννη Αποστολάκη, στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας (Λ.Α.Ε.Γ.), γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Λέσχης, Νικόλαος Παπαχρήστου.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Κατόπιν πρότασης του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων κ. Δρουδάκη Στέλιου και μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η ένταξη στη λέσχη μας, ως Επίτιμο Μέλος, του κ. Αποστολάκη Ιωάννη, Executive Chef.

Ο κ. Αποστολάκης ήταν Executive Chef στο ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων), ένα διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο που εστιάζει στη γεωργία, το περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη στη Μεσόγειο.

Πιστεύουμε ότι άνθρωποι καταξιωμένοι στον χώρο τους, όπως ο κ. Αποστολάκης, είναι πολύτιμοι για τη λέσχη μας. Η παρουσία του, οι γνώσεις, η εμπειρία και το κύρος του θα αποτελέσουν σημαντική βοήθεια και ενίσχυση για το έργο και τις δράσεις της λέσχης μας».