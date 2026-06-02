Επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες με πρόσχημα τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Χανίων, μετά από πληροφορίες για περιστατικά κατά τα οποία άτομα φέρονται να επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο ή τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, με σκοπό την είσπραξη χρημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Κοινωνική Υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει εξουσιοδοτηθεί κανένα πρόσωπο ή φορέας να πραγματοποιεί λαχειοφόρους αγορές, πωλήσεις κλήρων ή άλλες οικονομικές δράσεις για την ενίσχυση της δομής.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται προς τους πολίτες ότι ουδέποτε ο Δήμος Χανίων ή ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους έχουν προχωρήσει ή έχουν εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο / φορέα να διενεργεί πωλήσεις κλήρων, λαχειοφόρους αγορές ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας της δομής. Ο Ξενώνας λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και χρηματοδοτείται μέσω θεσμοθετημένων πόρων και προγραμμάτων.

Με αφορμή περιστατικά, που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας, εφιστάται η προσοχή των πολιτών, καθώς επιτήδειοι ενδέχεται να επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή άλλα οφέλη.

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι απέναντι σε ανάλογες πρακτικές και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Σε περίπτωση, που πολίτες δεχθούν παρόμοιες προσεγγίσεις ή διαπιστώσουν ύποπτες ενέργειες, παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές»