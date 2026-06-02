Επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες με πρόσχημα τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Χανίων, μετά από πληροφορίες για περιστατικά κατά τα οποία άτομα φέρονται να επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο ή τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, με σκοπό την είσπραξη χρημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Κοινωνική Υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει εξουσιοδοτηθεί κανένα πρόσωπο ή φορέας να πραγματοποιεί λαχειοφόρους αγορές, πωλήσεις κλήρων ή άλλες οικονομικές δράσεις για την ενίσχυση της δομής.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται προς τους πολίτες ότι ουδέποτε ο Δήμος Χανίων ή ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους έχουν προχωρήσει ή έχουν εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο / φορέα να διενεργεί πωλήσεις κλήρων, λαχειοφόρους αγορές ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας της δομής. Ο Ξενώνας λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και χρηματοδοτείται μέσω θεσμοθετημένων πόρων και προγραμμάτων.

Με αφορμή περιστατικά, που έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας, εφιστάται η προσοχή των πολιτών, καθώς επιτήδειοι ενδέχεται να επικαλούνται ψευδώς τον Δήμο Χανίων ή κοινωνικές δομές του, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή άλλα οφέλη.

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι απέναντι σε ανάλογες πρακτικές και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Σε περίπτωση, που πολίτες δεχθούν παρόμοιες προσεγγίσεις ή διαπιστώσουν ύποπτες ενέργειες, παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

