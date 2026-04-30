menu
24.4 C
Chania
Πέμπτη, 30 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Προφυλακίστηκε ο 89χρονος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 89χρονος κατηγορούμενος που άνοιξε πυρ κατά των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα “Καθημερινή“, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει για αυτό και πυροβόλησε στα πόδια, αλλά και πως οδηγήθηκε στην πράξη αυτή εξαιτίας της αγανάκτησης που του προκάλεσαν η μη έκδοση της σύνταξής του και η μειωτική συμπεριφορά που αντιμετώπισε.

Η υπεράσπιση του υπερήλικα υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Βασίλη Νουλέζα, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό που έγινε και δήλωσε την πρόθεση του να αποζημιώσει με δύο χιλιάδες ευρώ καθένας από τους πέντε τραυματίες για τη νοσηλεία και αποθεραπεία τους.

Ο 89χρονος κλήθηκε να απολογηθεί για τρία κακουργήματα, με το βαρύτερο εξ αυτών να αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, και έξι πλημμελήματα. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Βασίλη Νουλέζα, ο υπερήλικας ομολογεί ότι σχεδίασε τις πράξεις του, όμως αρνείται ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Ο κατηγορούμενος επιχειρώντας να αποδυναμώσει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας ισχυρίστηκε ότι αν ήθελε να σκοτώσει τους υπαλλήλους δεν θα στόχευε με την καραμπίνα προς το έδαφος. «Εριξα κάτω από τα γόνατα», φέρεται να είπε αναφέροντας πως εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν «να προκαλέσει ντόρο», έχοντας φτάσει σε πλήρη απελπισία από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε αίτημά του για αναγνώριση ενσήμων.

Ο 89χρονος συνταξιούχος εξωτερικού βαρύνεται με κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Κατηγορείται επίσης για έξι πλημμελήματα σχετικά με οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Η δικογραφία δέχεται ότι ο δράστης δεν λειτούργησε εν θερμώ, αποσπασματικά και ασυντόνιστα αλλά ότι σχεδίασε τις πράξεις του προσεκτικά, μελετώντας μεθοδικά πριν από την επίμαχη μέρα τις εγκαταστάσεις-στόχους του, για να εντοπίσει κενά ασφαλείας και τις δυνατότητες που είχε για την είσοδό του, οπλισμένος βαριά, στα κτίρια.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum