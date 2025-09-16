menu
Επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό – Την γρονθοκόπησαν και της απέσπασαν πορτοφόλι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν πρωϊνές ώρες στον Κορυδαλλό, όταν μια 26χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση, στις 6.20 το πρωί, από άγνωστο ημεδαπό άνδρα που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να τη ληστέψει. Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, ωστόσο εκείνος τη γρονθοκόπησε και τελικά της απέσπασε το πορτοφόλι.

Η 26χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε. Ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μοτοσυκλέτα σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από τις 5 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν καταγραφές καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

