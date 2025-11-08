menu
Επίθεση με γκαζάκια στο κτήριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του «ellada24.gr»

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε είσοδο κτηρίου στην Παλλήνη όπου στεγάζονται τα γραφεία της ιστοσελίδας «ellada24.gr».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 7.00 το πρωί σημειώθηκε μικρής ισχύος έκρηξη σε είσοδο κτηρίου στην οδό Υψηλάντου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές φθορές στην είσοδο του κτηρίου. Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το σημείο της έκρηξης ένα γκαζάκι και υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.

ΝΔ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας»

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην “Ομάδα Αλήθειας” και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της. Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

