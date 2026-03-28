Eπίθεση με drones σε λιμάνι του Ομάν

Επίθεση από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σημειώθηκε στο λιμάνι Σαλάλα του Ομάν, με απολογισμό τον τραυματισμό ενός εργαζομένου και περιορισμένες ζημιές σε ένα γερανό, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Ομάν.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ertnews, δύο drones στοχοθέτησαν το λιμάνι Σαλάλα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές του Ομάν, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεών της, τραυματίζοντας έναν ξένο εργαζόμενο και προκαλώντας «περιορισμένες» υλικές ζημιές σε γερανό του λιμανιού.

Το Ομάν ήταν από τις χώρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος.