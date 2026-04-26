Επίθεση αγνώστων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με υλικές ζημιές στην είσοδο του δικαστηρίου

Στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών χθες το βράδυ προκλήθηκαν υλικές ζημιές με βαριοπούλες και μπογιές μετά από επιδρομή ομάδας αγνώστων οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:

«Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, θραύοντας υαλοπίνακες με βαριοπούλα και εκτοξεύοντας μπογιές στον εξωτερικό χώρο. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την ταυτοποίηση των δραστών.

Η επίθεση αυτή -όπως και αντίστοιχες στο παρελθόν με στόχο τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών- συνιστά ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του Κράτους Δικαίου.

Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφοβίζουν, ούτε αναστέλλουν το έργο της Δικαιοσύνης, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα την αποστολή της με ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα.

Καλούμε όλους τους πολίτες να σέβονται τους θεσμούς και να συμβάλουν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, απομονώνοντας όσους με πράξεις βίας, επηρεαζόμενες από το τοξικό κλίμα έναντι της δικαιοσύνης, αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της.

Ο σεβασμός στην ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Δικαιοσύνης είναι σεβασμός στην ίδια τη Δημοκρατία».