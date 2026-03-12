Επιθέσεις με οκτώ νεκρούς στο παραλιακό μέτωπο της Βηρυτού

Ισραηλινό πλήγμα στο παραλιακό μέτωπο του κεντρικού τμήματος της Βηρυτού σκότωσε οκτώ ανθρώπους νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σε ακόμη μία επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας, ενώ νωρίτερα η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερους πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Στο σημείο βρίσκεται ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews Αλέξανδρος Μόρντουντακ.

Η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με τον τραγικό απολογισμό να κάνει λόγο εκτός από τους νεκρούς και για 21 τραυματίες.

Ο απεσταλμένος τους ΕΡΤnews, Αλέξανδρος Μορντουντάκ, σε ζωντανή σύνδεση από το σημείο μετέφερε σκληρές εικόνες με τη ματωμένη άμμο στην παραλία της Βηρυτού αλλά και τις υλικές καταστροφές όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία είχε ανακοινώσει μια νέα μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι «το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στη Ράμλετ αλ-Μπάιντα» στο κέντρο της Βηρυτού σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε 31.

Ανταποκριτής του AFP στο σημείο είδε μια κατεστραμμένη μοτοσικλέτα και δύο κατεστραμμένα αυτοκίνητα, ενώ η περιοχή είχε αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Λεκέδες αίματος υπήρχαν στο πεζοδρόμιο, μαζί με μια μικρή τρύπα στο έδαφος.

«Είδαμε νεκρούς ανθρώπους στο έδαφος», δήλωσε η Ασίλ Χαμπάζ, μια εκτοπισμένη γυναίκα που είχε βρει καταφύγιο σε κοντινή σκηνή αφού είχε φύγει από άλλες περιοχές του Λιβάνου λόγω ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Όλοι κοιμόμασταν στη σκηνή μου όταν ξαφνικά ακούσαμε έναν θόρυβο», είπε η Χαμπάζ στο AFP. «Πεταχτήκαμε επάνω για να δούμε τι συνέβαινε», πριν από δεύτερο πλήγμα που τραυμάτισε τον σύζυγό της.

Η 40χρονη γειτόνισσά της, Νταλάλ αλ-Σαγιέντ, δήλωσε ότι αποφάσισε να στήσει τη σκηνή της δίπλα στη θάλασσα αφού έφυγε από επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, «γιατί το τελευταίο πράγμα που περιμέναμε ήταν το Ισραήλ να χτυπήσει τη Βηρυτό».

Η οικογένειά της δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά να νοικιάσει διαμερίσματα, πρόσθεσε.

«Δεν θα φύγουμε, θα μείνουμε εδώ ακόμη κι αν πεθάνουμε», είπε.

Η επίθεση στο παραλιακό μέτωπο ήταν η τρίτη στην καρδιά της πρωτεύουσας από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εκτοπισμένοι κοιμούνται στον δρόμο ή σε σκηνές στους δρόμους της Βηρυτού, συμπεριλαμβανομένης της παραθαλάσσιας περιοχής Ράμλετ αλ-Μπάιντα, όπου ορισμένα καταλύματα επλήγησαν από θραύσματα από το πλήγμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP.

Το Ισραήλ έχει επίσης πλήξει επανειλημμένα τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, όπου ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι έπληξε 10 στόχους της οργάνωσης.

Την Πέμπτη, πλήγματα στο Αραμούν, μια κατοικημένη περιοχή νότια της Βηρυτού και εκτός των παραδοσιακών προπυργίων της Χεζμπολάχ, σκότωσαν επίσης τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν ένα παιδί, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Επιχείρηση της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίς την Πέμπτη ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον βάσης στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ στα προάστια του Τελ Αβίβ και εναντίον άλλης στρατιωτικής βάσης νότια της Χάιφα.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής την περασμένη εβδομάδα όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ σε απάντηση για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Το Ισραήλ, το οποίο συνέχιζε τα πλήγματά του στον Λίβανο ακόμη και πριν από τον πόλεμο παρά την εκεχειρία του 2024 με τη Χεζμπολάχ, έχει από τότε εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές σε όλο τον Λίβανο και έχει στείλει χερσαία στρατεύματα σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Η επίθεσή του έχει σκοτώσει περισσότερους από 630 ανθρώπους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί ως εκτοπισμένοι, με περίπου 126.000 από αυτούς να διαμένουν σε συλλογικά καταλύματα.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τη χερσαία του επίθεση στον Λίβανο και τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ να σταματήσει «αμέσως» τις επιθέσεις, μετά από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι πραγματοποίησαν κοινή πυραυλική επιχείρηση με τη σύμμαχο Χεζμπολάχ εναντίον στόχων στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίς την Πέμπτη ότι «τις τελευταίες ώρες οι IDF ξεκίνησαν ένα ευρείας κλίμακας κύμα επιθέσεων που στοχεύουν τρομοκρατικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο».

Πρόσθεσε επίσης ότι έπληξε «δεκάδες εκτοξευτές» καθώς και εγκαταστάσεις πληροφοριών και κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της Βηρυτού.

Αυτό ακολούθησε σειρά ανακοινώσεων της Χεζμπολάχ που ανέφεραν ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν καταιγισμό ρουκετών, προηγμένων πυραύλων και drones εναντίον πόλεων, στρατιωτικών βάσεων και άλλων τοποθεσιών, κυρίως στο βόρειο Ισραήλ.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ βομβάρδισε έντονα τα νότια προάστια της Βηρυτού καθώς και το νότιο και ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι πλήγμα σε διαμέρισμα στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Άισα Μπακάρ στο κεντρικό τμήμα της Βηρυτού τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους.

Την Κυριακή, το Ισραήλ έπληξε ξενοδοχείο στο παραλιακό μέτωπο όχι μακριά από τη Ράμλετ αλ-Μπάιντα, λέγοντας ότι στόχευε αξιωματούχους εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν. Το Ιράν δήλωσε αργότερα ότι η επιδρομή σκότωσε τέσσερις διπλωμάτες του.