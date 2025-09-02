Επιθεώρηση Εργασίας: 1.345 έλεγχοι για θερμική καταπόνηση από τον Ιούνιο

Σε 1.345 ανέρχονται οι έλεγχοι για θερμική καταπόνηση εργαζομένων από τις αρχές Ιουνίου 2025, με το συνολικό ποσό των προστίμων, σε 52 περιπτώσεις παραβάσεων, να φτάνει τα 94.502 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, περισσότεροι από τους μισούς ελέγχους (54,65%) έγιναν στους κλάδους των κατασκευών, της εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων, όπου συνήθως παρατηρείται εντονότερη καταπόνηση των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος ή και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου.

Τα υψηλότερα πρόστιμα, συνολικού ποσού 55.701 ευρώ, επιβλήθηκαν στις κατασκευές, ενώ ακολούθησαν η εστίαση (11.600 ευρώ) και η μεταποίηση (10.601 ευρώ).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων για θερμική καταπόνηση, διαπιστώθηκαν επίσης παραβάσεις που αφορούσαν στο θεσμικό πλαίσιο (εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, οργανωτικά μέτρα, συντονισμός εργασιών, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας), στη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και στην επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (τήρηση ιατρικών φακέλων, βεβαιώσεις καταλληλότητας).