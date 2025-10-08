Επιτέθηκε στην έγκυο γυναίκα του με πιρούνι

Στο Αττικό Νοσοκομείο νοσηλεύεται μια έγκυος 39 ετών, η οποία φέρει τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια, που -όπως καταγγέλλει- προήλθαν από επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της.

Όπως μεταδίδει η “Καθημερινή“, η γυναίκα δήλωσε πως είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, με τις αρχές να αναζητούν τον άνδρα της.

Η 39χρονη μεταφέρθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα επείγοντα του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχε σημάδια από πιρούνι και αίματα στο πρόσωπο.

«Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, έφερε τραύματα από πιρούνι και χειρουργήθηκε σήμερα και στα δύο μάτια. Η γυναίκα δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο ίδιος έκανε γνωστό πως οι γιατροί του νοσοκομείου ειδοποίησαν την αστυνομία και η γυναίκα φυλάσσεται.