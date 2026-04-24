Επιτέθηκε στην 81 ετών γειτόνισσά του – Tον ενοχλούσαν οσμές από το σπίτι της

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 17 μηνών καταδικάστηκε από το αυτόφωρο 45χρονος που καταγγέλθηκε ότι επιτέθηκε στην 81 ετών γειτόνισσά του, επειδή ενοχλήθηκε από οσμές που φαίνεται να προέρχονταν από το μπάνιο και την κουζίνα της.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ, ανά ημέρα, αναστέλλοντας την εκτέλεσή της ενόψει της έφεσης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, ενώ φέρεται πως είχαν προηγηθεί κι άλλα περιστατικά στο παρελθόν, με αφορμή το ίδιο ζήτημα. Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά, ο κατηγορούμενος και η παθούσα διαμένουν σε διαφορετικούς ορόφους της ίδιας οικοδομής.

Το επίδικο περιστατικό συνέβη, όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, χτυπώντας επίμονα το κουδούνι της πόρτας, για να διαμαρτυρηθεί για τη μυρωδιά που αναδύεται από το σπίτι της. Όπως καταγγέλθηκε, όταν εκείνη τού άνοιξε δέχθηκε ύβρεις και απειλές, ενώ ο άνδρας την απώθησε με τα χέρια του, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Η καταγγέλλουσα προσήλθε με νάρθηκα στο δικαστήριο, όπου περιέγραψε το συμβάν, ενώ η πλευρά της προσκόμισε και ιατρικά έγγραφα.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να μετριάσει την συμπεριφορά του, ζητώντας, διά του συνηγόρου του, συγγνώμη από την ηλικιωμένη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

