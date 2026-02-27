menu
Αθλητικά

Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι αδελφές Αλεξανδρή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε μία αιφνίδια εξέλιξη, που αλλάζει τον παγκόσμιο «χάρτη» της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η αυστριακή ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή φεύγουν από τη χώρα μετά από περίπου έντεκα χρόνια και επιστρέφουν στην Ελλάδα, με στόχο να συνεχίσουν εδώ την καριέρα τους.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι 28χρονες Αννα-Μαρία, Ειρήνη-Μαρίνα και Βασιλική εκπροσώπησαν την Ελλάδα στις μικρές ηλικίες, αλλά και στην κατηγορία γυναικών (συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό του 2012), όμως στη συνέχεια ήρθαν σε ρήξη με την ΚΟΕ και μετακόμισαν στην Αυστρία, όπου πήραν την υπηκοότητα και αγωνίστηκαν επί σειρά ετών εκπροσωπώντας τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Από τις πλέον επιτυχημένες αθλήτριες των τελευταίων χρόνων στην καλλιτεχνική κολύμβηση, η Αννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν ως ντουέτο το χρυσό μετάλλιο στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2023 (στο ελεύθερο πρόγραμμα) και του 2025 (στο τεχνικό), δύο χρυσά μετάλλια στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023 στην Πολωνία, αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο πέρυσι στο Φουντσάλ, ενώ ήταν τέταρτες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι, έβδομες το 2021 στο Τόκιο και δωδέκατες το 2016 στο Ρίο.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Αλεξανδρή ειδικεύεται στο σόλο και κατέκτησε δύο χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια το 2024 στο Βελιγράδι και άλλο ένα πέρυσι στο Φουντσάλ (στο τεχνικό πρόγραμμα), ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 ήταν δεύτερη και στα δύο αγωνίσματα του σόλο.

Σε γραπτή δήλωσή τους, οι αδελφές Αλεξανδρή επισημαίνουν: «Πρώτα απ΄όλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας προς την αυστριακή ομοσπονδία, για όσα μας πρόσφερε σε αθλητικό, οργανωτικό και ηθικό επίπεδο. Η στήριξη, οι ευκαιρίες και οι συνθήκες που μας παρείχαν, συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξή μας και την προπόνησή μας. Η εμπειρία μας αυτή θα παραμείνει για πάντα ένα σημαντικό και πολύτιμο κομμάτι της καριέρας μας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι η ώρα να επιστρέψουμε στις ρίζες μας».

Σημειώνεται ότι, βάσει των κανονισμών της World Aquatics, ένας αθλητής ή μία αθλήτρια μπορεί να αλλάξει αθλητική υπηκοότητα, εφόσον έχουν μεσολαβήσει δώδεκα μήνες από την τελευταία του/της εμφάνιση σε διεθνή διοργάνωση. Η τελευταία συμμετοχή των αδελφών Αλεξανδρή με την Αυστρία ήταν τον περασμένο Ιούλιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, κάτι που σημαίνει ότι -εφόσον το θελήσουν και εφόσον επιλεγούν βεβαίως-, μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που θα γίνει τον προσεχή Αύγουστο στο Παρίσι.

 

