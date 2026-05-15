Επιστολή: Θέλουµε η Σούδα να είναι ένα λιµάνι φιλίας

Κύριε διευθυντά,

η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εµπλοκή κάλεσε όλους τους φορείς του νησιού να κινητοποιηθούν ενάντια στη βάση της Σούδας στα Χανιά στις 17 Μάη. Ηδη οι Επιτροπές Ειρήνης του νησιού και δεκάδες φορείς έχουν ανταποκριθεί σ’ αυτό το κάλεσµα.

Η φετινή κινητοποίηση γίνεται σε µια περίοδο κρίσιµων εξελίξεων. Συνεχίζονται η επιθετική δραστηριότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και η καταστροφή του Λιβάνου από το Ισραήλ στο όνοµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, ενώ τα ερείπια της Γάζας «υποδέχονται τους επενδυτές». Η κυβέρνηση της χώρας µας εµπλέκεται ολοένα και βαθύτερα στις πολεµικές συρράξεις, συµµετέχει απροκάλυπτα στο µοίρασµα της λείας των πολέµων, που αφορούν τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόµων µεταφοράς και υποδοµών, σε τελική ανάλυση για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην αντιπαράθεση µεταξύ ΗΠΑ – Κίνας – ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, στέλνει φρεγάτες και οπλισµό στο εξωτερικό, ενώ µε ταχύτατο ρυθµό προσανατολίζει τη δραστηριότητα των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων για πολεµικούς σκοπούς. Αντί τα πανεπιστήµιά µας να υπηρετούν την επιστήµη µε βάση τις κοινωνικές ανάγκες, θέλει να µετατραπούν σε εργαστήρια πολεµικής έρευνας.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι οποιεσδήποτε εκεχειρίες σ’ αυτό το ανελέητο κυνήγι για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία είναι προσωρινές. Η φωτιά του πολέµου µεγαλώνει έπειτα από τη λήξη κάθε εκεχειρίας, απειλώντας να τυλίξει στις φλόγες της όλους τους λαούς της Γης. Οι λαοί είναι αυτοί που πληρώνουν το τίµηµα κάθε πολέµου: Με το αίµα τους, µε την ακρίβεια, µε την έλλειψη υποδοµών για φυσικές καταστροφές, µε την ολοένα συρρικνούµενη χρηµατοδότηση για τη δηµόσια Υγεία και Παιδεία.

Η βάση της Σούδας αποτελεί τον σηµαντικότερο κόµβο εµπλοκής της χώρας µας στον πόλεµο, µε αποτέλεσµα να είναι ταυτόχρονα και στόχος αντιποίνων. Αυτό δείχνουν άλλωστε οι επιθέσεις µε drones που επιχειρήθηκαν εναντίον της, αλλά και η ένταση των µέτρων ασφάλειας γύρω της (µέχρι την Κάρπαθο…). Επίσης, ενώ η ίδια η βάση επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται, φαίνεται ότι δεν είναι πλέον αρκετή. Το λιµάνι του Ηρακλείου γίνεται όλο και συχνότερα τόπος ελλιµενισµού πολεµικών σκαφών από χώρες της ΕΕ.

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση, που επιδιώκει να µας κάνει συνενόχους σε εγκλήµατα, που µας θέλει άβουλους παρατηρητές ή συµµέτοχους στην καταστροφή της ζωής µας, έχουµε χρέος να αντιταχθούµε. Για όσους λένε ότι οι κινητοποιήσεις δεν φέρνουν αποτελέσµατα, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι Αµερικανοί της βάσης: Προσπαθούν να εξωραΐσουν µε κάθε τρόπο την παρουσία των ΝΑΤΟικών δυνάµεων στην Κρήτη. Βάφουν σχολεία, κάνουν µαθήµατα πυρασφάλειας, µοιράζουν δώρα στους µαθητές στα Χανιά ή διοργανώνουν σεµινάρια για ΑµεΑ. Ταυτόχρονα προσπαθούν να εξαγοράσουν φοιτητές, µε αµειβόµενες πρακτικές ασκήσεις, ή ερευνητές, µε συνέδρια και χρηµατοδότηση προγραµµάτων. Ολα αυτά δείχνουν πως κατανοούν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καταλαβαίνει τον ρόλο τους, δεν πιστεύει τις δικαιολογίες για τους πολέµους τους. ∆είχνουν ότι φοβούνται την αντίδρασή µας.

Αυτήν τη χρονιά η κινητοποίηση ενάντια στη βάση της Σούδας πρέπει να είναι η µαζικότερη των τελευταίων χρόνων. Να διατρανώσουµε σε όλους τους τόνους πως δεν θέλουµε να χύσουµε το αίµα µας, να σκοτώσουµε και να σκοτωθούµε, να συνηθίσουµε να «βλέπουµε φέρετρα σκεπασµένα µε σηµαία» για τα συµφέροντά τους. Θέλουµε η Σούδα να είναι ένα λιµάνι φιλίας των λαών και όχι ορµητήριο πολέµων!

Γιάννης ∆αλεζιος

αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µέλος της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ, πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο, µέλος της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εµπλοκή