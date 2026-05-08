Επιστολή: Πολίτες στο έλεος της αυθαιρεσίας της ∆ηµοτικής Αρχής

Κύριε διευθυντά,

εδώ και 20 χρόνια το κίνηµα πολιτών στα Χανιά αγωνίζεται το στρατόπεδο Μαρκοπούλου να γίνει πάρκο. Χάρις σε αυτό το µαζικό κίνηµα το στρατόπεδο έµεινε «ανεκµετάλλευτο», όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να γίνει τσιµέντα. Επίσης χάρις στις πιέσεις που δηµιούργησε αυτό το κίνηµα έχουν παρθεί 4 οµόφωνες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να γίνει χώρος αστικού πρασίνου.

Η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή όµως, ενώ αποφάσισε µε την πίεση της βαρύτητας του θέµατος να το αγοράσει για να γίνει «Μεγάλο Αστικό Πάρκο», µε ψέµατα και προφάσεις, αποφάσισε να δηµιουργήσει ένα τεράστιο «προσωρινό» χώρο στάθµευσης 230 οχηµάτων, ο οποίος είναι παράνοµος, αφού δεν έχει καµία µελέτη και δεν έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Οι πολίτες που αγωνιζόµαστε τόσα χρόνια να αποκτήσει ο πόλη το πράσινο που έχει ανάγκη, έχουν χρησιµοποιήσει όλους τους νόµιµους τρόπους, για να πείσουν την δηµοτική αρχή να εφαρµόσει αυτό που έχει εξαγγείλει, δυστυχώς όµως έχουν βρει ένα τείχος, αφού το µόνο που βλέπει η ∆ηµοτική Αρχή ως πρόβληµα αυτής της πόλης είναι το πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα.

Έχουν βαφτίσει µάλιστα την γειτονιά του Αγίου Ιωάννη «περιφέρεια», έχουν ονοµάσει το πάρκινγκ «περιφερειακό», και δεν µιλάνε πλέον για «προσωρινό», αφού έτσι εφαρµόζουν στρεβλά το εγκεκριµένο Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας για τους περιφερειακούς χώρους στάθµευσης…

Οι πολίτες µη έχοντας άλλο τρόπο κατέφυγαν στην δικαιοσύνη, καταθέτοντας ασφαλιστικά µέτρα, µε τα οποία ζήτησαν να σταµατήσει η λειτουργία του παράνοµου χώρου, ο οποίος επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στη γειτονιά, αφού µε τη λειτουργία του αυξάνει την ρύπανση του περιβάλλοντος και δηµιουργεί κυκλοφοριακούς κινδύνους σε πεζούς και εποχούµενους, από την µη τήρηση των νόµιµων κανονισµών και διαδικασιών για τους χώρους στάθµευσης. Το χειρότερο είναι ότι µε την λειτουργία του παράνοµου χώρου στάθµευσης µεταφέρεται στο απώτερο µέλλον η δηµιουργία πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη η πόλη.

∆υστυχώς όµως ούτε η δικαστική εξουσία στάθηκε ικανή να σταµατήσει τις αυθαιρεσίες της δηµοτικής αρχής, αφού αποφάσισε ότι δεν θίγεται µε κανένα τρόπο η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων! Η έλλειψη δε των σχετικών διοικητικών αδειών και επιστηµονικών µελετών δεν σχετίζεται µε την υγεία και την σωµατική ακεραιότητα των κατοίκων!

Έτσι, µετά την κάλυψη των αυθαιρεσιών από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, όπου υπάλληλοι παρανόµησαν κάνοντας έργα χωρίς καµία έγκριση, µε προφορικές εντολές του ∆ηµάρχου. Μετά τα στραβά µάτια από την Πυροσβεστική που δεν βρήκε κανένα πρόβληµα στον παράνοµο χώρο-αλάνα, ο οποίος δεν έχει κανένα µέτρο πυρόσβεσης. Μετά από την κάλυψη από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ήρθε και η απόφαση της «ανεξάρτητης δικαιοσύνης», που διατυµπανίζει σε όποιον δεν το κατάλαβε ότι µπορεί ο καθένας να παρανοµεί εις βάρος της υγείας και της ασφάλειας των άλλων, αρκεί να έχει την εξουσία!

Λυπούµαστε που ζούµε σε ένα κράτος που ακολουθεί την ρήση «Πάµε και όπου βγει», γιατί είναι προφανές ότι µέτρα θα ληφθούν µόνο όταν θρηνήσουµε κάποιο θύµα από την λειτουργία του παράνοµου χώρου. Τότε να δούµε ποιος θα κρυφτεί και ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες του.

Γιάννης Τσουκάτος, αρχιτέκτων µηχανικός