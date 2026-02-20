Επιστολή: Οι κοµµουνιστές έδειξαν πως, παλεύοντας για τη ζωή µπορείς ν’ αψηφάς ακόµη και τον θάνατο

Κύριε διευθυντά,

δεν ήταν µόνο οι 200 της Καισαριανής, ήταν χιλιάδες στα εκτελεστικά αποσπάσµατα. Πολύ περισσότεροι στις φυλακές και στα ξερονήσια της εξορίας. Ιδιαίτερα µετά το 1934, το επαναστατικό τότε ΚΚΕ µε τη στήριξη της τρίτης ∆ιεθνούς των Λένιν- Στάλιν, κατακτά µια γραµµή µαζών και γίνεται, µε δοσµένες τις ελλείψεις του, ένα αληθινό κόµµα της εργατικής τάξης. Στρατεύει µαζικά µπροστάρηδες µέσα και υπηρετώντας τον αγώνα της εργατικής τάξης για το µεροκάµατο. Έτσι στη θρυλική δεκαετία του 1940 ηγείται του παλλαϊκού εθνικοαπελευθερωτικού µετώπου του ΕΑΜ ενάντια στον κατακτητή και µε συνέχεια το ∆.Σ.Ε. απέδειξε την αταλάντευτη πίστη του στον αγώνα για µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση και έναν κόσµο ανθρωπιάς.

Το ελληνικό κοµµουνιστικό κίνηµα έγινε «παράρτηµα θυσίας» όπως έλεγε ο Γ. Χοτζέας. Ηττήθηκε µα, βλέποντας τη διεθνική διάσταση της επανάστασης, συνέβαλε στο να κατακτηθούν νίκες σ’ άλλα σηµεία του πλανήτη π.χ. Κίνα εκείνη την περίοδο.

Η Παρισινή Κοµµούνα, το Σικάγο του 8ωρου και οι οµοβροντίες της Οκτωβριανής Ρωσικής επανάστασης είχαν βάλει αποφασιστικά µπρος τον αγώνα για τον κόσµο της ανθρωπιάς. Τίποτα σ’ αυτή τη θριαµβευτική πορεία, που οιστρηλατούσε εκατοµµύρια µαζών, δε µπορούσε να κάνει την επαναστατική πρωτοπορία των κοµµουνιστών να σκύψουν το κεφάλι. Βράχος ακλόνητος ο ∆ηµητρόφ και µυριάδες µαζί του, απέναντι στους φασίστες που ανοικτά επιστρατεύσαν οι αστοί ενάντια στον τρόµο του µπολσεβικισµού. Ούτε τα Στούκας του Χίτλερ, ούτε τα Ες- Ες, ούτε τα µυδράλια στις Καισαριανές κατάφεραν τίποτα άλλο πέρα από το να εκθέσουν ολάκερο το σύστηµα της εκµετάλλευσης και της βαρβαρότητας.

Σε σχέση µε το τελευταίο ας προσέξουµε. Οι 200 της Καισαριανής είναι οι Ακροναυπλιώτες κρατούµενοι κοµµουνιστές που η κυβέρνηση Μεταξά (ναι αυτή του τάχα όχι) αρνήθηκε να αξιοποιήσει τη διάθεσή τους για το µέτωπο της Αλβανίας το 1940 και τους παρέδωσε στις δυνάµεις κατοχής στις φυλακές στο Χαϊδάρι µε τον υπουργό της κυβέρνησης Τσουδερού, Μανιαδάκη στη συνέχεια να τους παραδίδει επίσηµα δέσµιους στους ναζί κατακτητές. Ακόµη µε πρωτοβουλία του αρχηγού των ταγµάτων ασφαλείας Παπαδόγγονα (πατέρα του µετέπειτα υπουργού της Ν.∆.) εκτός τους 200 της Καισαριανής που εκτελέστηκαν από τους ναζί, άλλοι 100 αντιστασιακοί εκτελέστηκαν για να εξευµενιστούν οι ναζιφασίστες οµο-ιδεάτες τους, του Χίτλερ για τη δολοφονία του αξιωµατικού του στους Μολάους. Εκτός του γιου του Παπαδόγγονα ηγετικά στελέχη της δεξιάς έγιναν και οι γιοι τόσο του Ι. Ράλλη που διετέλεσε πρωθυπουργός της δωσίλογης κυβέρνησης της κατοχής, όσο και του επίσης δωσίλογου Έβερτ. Και οι δύο ηγήθηκαν της Ν.∆. µε τον πρώτο να γίνεται και πρωθυπουργός. Ακόµη και ο αιµοσταγής δήµιος του ελληνικού λαού Μπουραντάς, αθωώθηκε από το µετέπειτα αστικό µοναρχοφασιστικό κράτος και ο «εθνάρχης» Κ. Καραµανλής τον έκανε αρχηγό της πυροσβεστικής. Νικήθηκε ο ναζιφασισµός και στη διεθνική διάσταση νίκησαν οι λαοί, έστω κι αν στη χώρα µας οι δωσίλογοι στελέχωσαν το µοναρχοφασιστικό κράτος που έστησαν οι Άγγλο-Αµερικάνοι µε τα Μακρονήσια, το παλάτι, τη χούντα κ.ο.κ. Σε παγκόσµια κλίµακα και παρά την παλινόρθωση και τη διάλυση του κινήµατος που ακολούθησε, για µια ολάκερη εποχή ανθρώπεψε σηµαντικά ο άνθρωπος…

Σήµερα παρότι νικητές το αστικό πολιτικό προσωπικό κρύβει την ιστορία του και τάχα αποτίει τιµή και σεβασµό στους ήρωες Έλληνες αγωνιστές της Καισαριανής… Η ιστορία µας ενώνει, λένε και τρέχουν τάχα µε αγωνία να αγοράσουν τα πράγµατι σπουδαία φωτογραφικά ντοκουµέντα της ιστορικής εκτέλεσης την 1η Μάη του 1944.

Τα µουσεία όντως είναι ασφαλή για την αστική τάξη, ιδιαίτερα σήµερα που είναι ισχυρή η κυριαρχία της. Ξύπνησαν όµως µνήµες στο λαό οι φωτογραφίες και µουγγάθηκαν προσωρινά οι λαλίστατοι αντικοµµουνιστές- µισάνθρωποι που ασχολούνται άλλωστε µε το στρατιωτικό τάγµα που θα σηµαδεύει δίπλα στο γενoκτονικό IDF τους Παλαιστίνιους. Όπως φυσικά και µε τα σπουδαία καλά λόγια για τη χώρα του σπουδαίου Τραµπ… Όχι καµιά σχέση όλοι τους µε τον Χίτλερ και τη φρίκη του Ναζισµού, οι κοµµουνιστές σχετίζονται µ’ αυτά όπως λένε και τα µνηµόνια της Ε.Ε.

Σ’ αυτό το κλίµα συνειδητής αφασίας πήρε φόρα ο Κουτσούµπας στα κανάλια και θέλει τα σχολεία του συστήµατος να διδάξουν την αληθινή ιστορία των αγώνων του λαού µας. Μετά το διάλογο του Μαρούδα και της οµάδας του µε το Μητσοτάκη που υπονόµευσε τον σπουδαίο αγώνα των αγροτών, το ΚΚΕ δε συµµαζεύεται. Η καλλιέργεια αυταπατών δεν πρέπει να αθωώνεται γιατί είναι ότι πρέπει για να υποστηρίξει το σύστηµα, πως η ιστορία οφείλει να µας ενώνει.

Καµαρώνοντας τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής και κάθε ντοκουµέντο της πάλης του λαού µας ενάντια στην εκµετάλλευση, τον πόλεµο και το φασισµό ταυτόχρονα θυµώνουµε. Η βαρβαρότητα και η υποκρισία συνυπάρχουν πάντα στο σύστηµα και θα υπάρχουν µέχρι την ανατροπή του. Μέχρι τότε η ιστορία και κυρίως οι αλήθειες για το σήµερα του κόσµου της εκµετάλλευσης και του πολέµου δε θα διδάσκεται στα σχολεία του συστήµατος, ούτε καν στα σεβαστά µουσεία σαν αυτό της ΕΑΜικής εθνικής Αντίστασης στην Καισαριανή. Οι αλήθειες για το χθες, το σήµερα και το αύριο κατακτιούνται στην ταξική πάλη. Από τις πιο µικρές εστίες αντίστασης στα σηµερινά δύσκολα χρόνια ως τα µεγάλα ποτάµια του λαϊκού αγώνα που όσο κι αν καθυστερούν θα υπάρξουν ξανά και ξανά µέχρι να νικήσουν.

Την ταξική πάλη τη γεννούν οι αντιθέσεις. Οι σηµερινές ανισότητες, η αδικία και η στυγνή εκµετάλλευση είναι το έδαφος των αντιστάσεων που θα γεννήσουν ξανά τα ποτάµια των εφόδων της εποχής µας. Ναι, είµαστε σε δύσκολη εποχή, όµως χιλιάδες οι αγωνιστές πίσω µας και πολύ περισσότερες οι µελλούµενοι ως και οι αγέννητοι που η ανάγκη θα τους βάλει στον αγώνα. ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ. Επίµονα στον αγώνα για να συµβάλλουµε σε νέες εφόδους για έναν κόσµο ανθρωπιάς!

Νεκτάριος Κοκολαντωνακης, µέλος της πολιτικής οµάδας Κοµµουνιστική Πάλη