Τοπικά

Επιστολή Κουκιανάκη για τα εκπαιδευτικά κενά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη, αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών που καταγράφονται σε πολλές σχολικές μονάδες του Δήμου Αποκορώνου και ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συγκεκριμένα, σε δημοτικά σχολεία όπως του Νέου Χωριού, Καλυβών, Κουρνά, Εμπρόσνερου, Βάμου, Ασή Γωνιάς, Βρυσών και Φρε, καθώς και στα Γυμνάσια Βρυσών και Βάμου, παρατηρούνται ελλείψεις εκπαιδευτικών σε βασικά μαθήματα — όπως Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Γαλλικά και Αγγλικά ,Γερμανικά, Φιλολογικά μαθήματα, σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής κ.λ.π.— ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναστέλλεται η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων, που αποτελούν κρίσιμη κοινωνική και εκπαιδευτική δομή για τις οικογένειες.

«Η παιδεία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέτοχοι την αγωνία των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση στα χωριά μας δεν είναι πολυτέλεια – είναι δικαίωμα», δήλωσε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλήττει όχι μόνο τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την κοινωνική συνοχή, καθώς το σχολείο στην περιφέρεια αποτελεί πυρήνα ζωής, πολιτισμού και ελπίδας για τις τοπικές κοινότητες. Η αναστολή ολοήμερων τμημάτων στερεί από τα παιδιά τη δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης και από τους γονείς ένα πολύτιμο στήριγμα στον καθημερινό τους αγώνα.

«Το ολοήμερο σχολείο δεν είναι χώρος φύλαξης· είναι χώρος παιδείας, ισότητας και κοινωνικής ενίσχυσης. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να εξασφαλίσει ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει πίσω, μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό», υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Ο Δήμος Αποκορώνου έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή του στην εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας σχολικές υποδομές, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και ενισχύοντας τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων. Ωστόσο, η ευθύνη της Πολιτείας παραμένει αδιαίρετη και αδιαπραγμάτευτη.

«Η επένδυση στην Παιδεία δεν είναι επιλογή – είναι υποχρέωση. Δεν είναι δαπάνη – είναι η πιο ουσιαστική επένδυση στο μέλλον του τόπου μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αποκορώνου.

Ο Δήμος ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων σε όλα τα σχολεία του Αποκόρωνα. Η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας δίκαιης κοινωνίας.Και ο Δήμος Αποκορώνου δηλώνει ξεκάθαρα:
“Η Παιδεία δεν είναι διαπραγματεύσιμη – είναι ο καθρέφτης της ψυχής και του πολιτισμού ενός έθνους. “»

