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Επιστολή: Η Λαϊκή στη Νέα Χώρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Προς τους εκλεγµένους συµπολίτες στο ∆ήµο Χανίων µέσω της εφηµερίδας σας

Η λαϊκή αγορά της Πέµπτης στη Νέα Χώρα δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα κυκλοφορίας και στάθµευσης. ∆εν έχετε προβλέψει – ενδιαφερθεί για τη στάθµευση των επαγγελµατικών οχηµάτων των παραγωγών, για την εν µία νυκτί µετακίνηση δεκάδων οχηµάτων από το πάρκινγκ στους γύρω δρόµους, για τη λειτουργία των δύο σχολείων, για τη λειτουργία του Βαθµολογικού Κέντρου, για τους εργαζόµενους στα γύρω εργοτάξια, για την κατάληψη όλων των δηµόσιων χώρων από οχήµατα, για την ασφαλή πρόσβαση µαθητριών και µαθητών στα σχολεία τους, για το θόρυβο της λαϊκής δίπλα στις τάξεις. Επανεξετάστε το. Ρωτήστε τους πολίτες που το ζουν.

Επίσης, δεν κάνετε καµία κίνηση για την τοποθέτηση µπάρας στην οδό Τζιγκουνάκη που σας έχει ζητήσει εδώ και καιρό το 1ο Λύκειο.

Σας ευχαριστώ

Γεωργία Κυριακάκη

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