Επιστολή: Ένα «ευχαριστώ» στη Νευρολογική Κλινική του Νοσοκοµείου Χανίων

Αξιότιµη κα Καλαµαυκιανάκη, διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και µέλη της ιατρικής και νοσηλευτικής οµάδας.

To σχέδιο κατά την συνταξιοδότηση µου προέβλεπε ένα υπερατλαντικό ταξίδι, όνειρο ζωής επί σειρά ετών. Αντ’ αυτού , ένα πρωινό Mαΐου βρέθηκα µε σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο στην νευρολογική κλινική του ΓΝΧ να παλεύω για τη ζωή µου. Με αίσθηµα ευθύνης και γρήγορα αντανακλαστικά αντιµετωπίσατε το περιστατικό µε επιστηµονική επάρκεια και ευσυνειδησία.

Είµαι βέβαιη ότι χωρίς τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σας κατά τις οποίες αξιοποιήσατε κάθε κρίσιµο λεπτό µε πλήθος εξετάσεων και εναλλαγή φαρµακευτικών αγωγών, δεν θα τα είχα καταφέρει. Ευνόητα λοιπόν νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωµοσύνη µου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής της οποίας προΐσταστε, για την διαχείριση της κατάστασης της υγείας µου. Ευχαριστώ θερµά εσάς προσωπικά και την οµάδα τον γιατρών που σας πλαισιώνει για την άµεση και καθοριστική συµβολή σας στην αποκατάσταση της υγείας µου. Τα όσα έζησα κατά την πολυήµερη νοσηλεία µου, αποτελεί ηθική υποχρέωσή µου να γνωστοποιήσω δηµόσια ώστε να ενηµερωθούν όποιοι, ενδεχοµένως, δεν γνωρίζουν το πόσο ευλογηµένοι είµαστε οι Χανιώτες που έχουµε την φροντίδα ιατρικών οµάδων όπως η δική σας που συνδυάζουν επιστηµονική κατάρτιση και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Έτσι ο αξιακός µου κώδικας επιβάλλει να αισθάνοµαι την ίδια ή και περισσότερη ειλικρινή ευγνωµοσύνη για την ευαισθησία σας κατά την φροντίδα των ηλικιωµένων ασθενών των 93, 96 και 95 ετών που νοσηλεύτηκαν κατά καιρούς στο ίδιο δωµάτιο µε εµένα όπου διαπίστωσα ιδίοις όµµασι ότι η ιατρική οµάδα σας και σύσσωµο το νοσηλευτικό προσωπικό µε ισχυρό το αίσθηµα της ενσυναίσθησης και σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πασχίζατε µε υποµονή, νυχθηµερόν, σε καθηµερινές και σε αργίες, να ανακουφίσετε τον πόνο τους και να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής τους, ασκώντας σπάνια ανθρωπιστική ιατρική. Οι άνω ασθενείς, στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, µε ελάχιστη ή καθόλου επαφή µε το περιβάλλον, είχαν την ίδια ποιοτική φροντίδα που είχαν όλοι οι νοσηλευόµενοι είτε συνοδεύονταν από συγγενικά τους πρόσωπα είτε εγκαταλελειµένοι από την οικογένειά τους, προέρχονταν από ιδρύµατα της πόλης µας.

Η αγωνία της οµάδας σας να ανακουφίσει τον πόνο αυτών των ασθενών θεωρώντας τους το ίδιο σηµαντικούς µε όλους τους ασθενείς προσφέροντας παρηγορητική φροντίδα και ανακουφιστική αγωγή, δεν είναι καθόλου αυτονόητη διότι, ναι µεν η ιατρική δεοντολογία επιβάλλει την ίση και δίκαιη µεταχείριση όλων των ασθενών, όµως οι εξοντωτικές συνθήκες εργασίας και η επικίνδυνη επιβάρυνση της καθηµερινότητάς σας είναι λογικό να µειώσουν την ικανότητα του γιατρού να επιδείξει την ίδια συµπόνια παντού όταν ταυτόχρονα η ίαση του ασθενούς είναι αντικειµενικά αδύνατη ή λιγότερο πιθανή.

Όλα τα παραπάνω αξίζουν την εκτίµηση της χανιώτικης κοινωνίας καθώς είναι γνωστό ότι η λειτουργία της νευρολογικής κλινικής του γενικού νοσοκοµείου Χανίων βρίσκεται σε οριακό σηµείο και κινδυνεύει άµεσα µε κλείσιµο λόγω παρατεταµένης υποστελέχωσης.

Η κατάσταση αυτή προσλαµβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα λαµβανοµένων υπόψη ότι: Το γεγονός ότι το έτος 2026 η χώρα µας αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισµό για συνταξιοδότηση παγκοσµίως και ήδη σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στην κορυφή της λίστας µε τους καλύτερους προορισµούς για συνταξιούχους ανά τον κόσµο καθώς προσφέρει έναν «παράδεισο» για ξένους και εγχώριους συνταξιούχους όλες τις εποχές του έτους, θα πιέσει επιπλέον το σύστηµα υγείας στην πόλη µας που αποτελεί ιδανικό τουριστικό τόπο. Αυτή η ιστορική πρωτιά της χώρας µας θα καταστήσει εσάς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και πρεσβευτές του τουρισµού µας, καθώς η άνω οµάδα των υπερήλικων συνταξιούχων τουριστών, αναµενόµενα, κατά την παραµονή τους στην πόλη µας θα χρειαστεί ιατρική περίθαλψη. Όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους αυτό που θα προτάξουν δεν θα είναι το εξαιρετικό κλίµα ή το χαµηλό κόστος διαβίωσης αλλά η έλλειψη ιατρικής περίθαλψης που ενδεχοµένως δεν είχαν , επειδή το σύστηµα µετά από ακραία επιβάρυνση, κατέρρευσε.

Είχα όµως την ευκαιρία να διαπιστώσω και την εξαιρετική ιατροφαρµακευτική φροντίδα που προσφέρατε στην Ελβετίδα υπήκοο που νοσηλεύτηκε στο διπλανό κρεβάτι Σαββατοκύριακο Mαΐου και θα ήταν παράλειψή µου να µην πω ότι επιπλέον φροντίσατε να την ενηµερώσετε βράδυ Σαββάτου στην αγγλική γλώσσα για την κατάσταση της υγείας της δηλώνοντας πρόθυµοι να ενηµερώσετε και το γιατρό της όταν επιστρέψει στην πατρίδα της. Η άνω συµπεριφορά δεν είναι συµπεριφορά µόνο επιστήµονα γιατρού, είναι και συµπεριφορά «διπλωµατικού εκπροσώπου» που διαφηµίζει την χώρα µας .

Ένα βήµα πριν την αναστολή λειτουργίας της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Χανίων , το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε 16 νέες µόνιµες θέσεις τον Μάιο του 2026 για την ενίσχυση του νοσοκοµείου Χανίων . Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, οι γιατροί δεν αποδέχονται τους διορισµούς ή αρνούνται τις θέσεις ή παραιτούνται λόγω των εξαντλητικών συνθηκών εργασίας και της έλλειψης κινήτρων για τη µετακίνηση στην επαρχία. Οφείλουµε σήµερα να σταθούµε σύσσωµοι στο ύψος που επιβάλλει το ηθικό βάρος του υπεύθυνου δηµότη και να επιδιώξουµε πρώτοι από όλους εµείς την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας. Βρισκόµαστε σε ένα κοµβικό σηµείο που οι Χανιώτες πρέπει να αναλάβουµε εθελοντική δράση για να διευκολύνοµε την διαµονή γιατρών και νοσηλευτών στην πόλη µας καθώς είναι ανεπίτρεπτο όσοι γιατροί δεν έχουν φύγει ήδη στο εξωτερικό, να αρνούνται τους διορισµούς τους επειδή δεν αντέχουν οικονοµικά την µετακίνησή τους στην πόλη µας. Αναρωτιέµαι, δεν υπάρχει ένα από τα ακίνητα που διαχειρίζεται ο ∆ήµος Χανίων να διατεθεί δωρεάν ως ξενώνας για υγειονοµικούς που αρνούνται τον διορισµό τους στα Χανιά επειδή δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα διαµονής τους; Η άνω κατάσταση πρέπει να ενδυναµώσει την κοινωνική αλληλεγγύη και να ενισχύσει την ενεργό ανιδιοτελή συµµετοχή µας όταν µάλιστα διάγουµε το διεθνές έτος εθελοντισµού εστιάζοντας στην παγκόσµια ανάδειξη της προσφοράς. Συµβαίνει συχνά να γινόµαστε δέκτες εκκλήσεων για παροχή βοήθειας καρκινοπαθών κυρίως ασθενών που δεν αντέχουν την κάλυψη των δαπανών της θεραπείας τους και όλοι ανταποκρινόµαστε. Ας θεωρήσουµε ότι το σύστηµα υγείας της πόλης µας είναι ένας ακόµα «καρκινοπαθής» που ζητά σιωπηρά αλλά «ηχηρά» τη βοήθειά µας.

Τα προβλήµατα του ΓΝΧ και η ανεπάρκεια του συστήµατος υγείας, αγγίζουν όλους µας και οφείλουµε να αναλάβουµε δράση. Ας κάνει το πρώτο βήµα ο ∆ήµος Χανίων να διαθέσει ένα κτήριο διαχείρισής του και στη συνέχεια ας ανοίξει ένας τραπεζικός λογαριασµός όπου ο καθένας µας θα συνδράµει για να µετατρέψουµε το κτήριο σε ξενώνες που θα διατεθούν δωρεάν σε υγειονοµικούς που διορίζονται στην πόλη µας αλλά δεν αντέχουν τα έξοδα διαµονής τους. Σε περίπτωση που την ώρα που συντάσσονται αυτές οι γραµµές, ο ∆ήµος έχει αναλάβει πρωτοβουλία και έχει λάβει αποφάσεις που δεν γνωρίζω, ας θεωρηθεί η άνω σκέψη µου ως κατάθεση πρότασης από την οποία µπορεί να προκύψει κάτι ωφέλιµο για την πόλη µας.

Ευχαριστώ και πάλι και ζητώ συγνώµη που χρειάστηκα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο για να «ξυπνήσω».

Με βαθιά ευγνωµοσύνη

Στέλλα Μιχελάκη