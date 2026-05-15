Επιστολή: Αναγκαία η πάλη του λαού – για να πάψει η εµπλοκή στους πολέµους των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ

Κύριε διευθυντά,

η αγωνία για ενδεχόµενα αντίποινα λόγω της χρήσης της βάσης της Σούδας στην ιµπεριαλιστική επέµβαση των ΗΠΑ στο Ιράν δεν είναι κάτι που τελείωσε και δε θα ξανάρθει. Οι κίνδυνοι για τον εργαζόµενο λαό από την τυχοδιωκτική ολική εµπλοκή στα πολεµικά σχέδια των ΗΠΑ είναι µεγάλοι και κλιµακώνονται.

Η κυβέρνηση και όλο το αστικό πολιτικό προσωπικό χρόνια τώρα µετατρέπει τη χώρα σε πολεµικό ορµητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, ενώ η συµµαχία µε τους Σιωναζιστές του Ισραήλ και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα συνιστά άξονα άµεσης πολεµικής εµπλοκής και καταστροφής των σχέσεων φιλίας αιώνων του λαού της χώρας µας µε τα εκατοµµύρια των γύρω λαών του αραβοµουσουλµανικού κόσµου. Οι Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, η ισλαµοφοβία, οι πνιγµοί των 700 στην Πύλο, η συνδροµή στην πειρατεία του Ισραήλ στο στολίσκο αλληλεγγύης πρόσφατα και τα drone στη Λευκάδα, είναι δείγµατα µιας βρώµικης και επικίνδυνης πολιτικής. Την ίδια ώρα η βάση της Σούδας για άλλη µια φορά στηρίζει τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, τώρα στο Ιράν που, παρά την ιδιότυπη διαπραγµάτευση, ενδεχόµενα να πυροδοτήσει πολύ µεγαλύτερη φωτιά πολέµου, σφαγής και καταστροφής.

Ήδη οι λαοί υποφέρουν από την επίθεση του κεφαλαίου και θα υποφέρουν ακόµη περισσότερο τώρα µε δοσµένη την ενεργειακή κρίση που σηµαίνει φτώχεια και πείνα, µιας και ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός δεν αντέχει να χάνει. Οι λαοί στο Λίβανο και στο Ιράν αρνήθηκαν να υποταχτούν. Η αντίστασή τους, που επέδρασε καθοριστικά στην αντοχή του Ιράν, χάλασε τα σχέδια των ΗΠΑ- Ισραήλ. Οι φονιάδες των λαών όµως, σίγουρα δεν αλλάζουν ρότα. Μεθοδεύουν τους επόµενους γύρους πολέµου, καταστροφής και ιµπεριαλιστικής τροµοκρατίας. Η Μέση Ανατολή φλέγεται, η γενοκτονία των Παλαιστινίων συνεχίζεται και το ανθρωποσφαγείο στην Ουκρανία ξεπερνά ήδη το ένα εκατοµµύριο νεκρούς. Αυτός είναι ο θαυµαστός κόσµος των Τραµπ, Πούτιν, Σι Τζι Πίνγκ. Αυτό είναι το σύστηµα της εκµετάλλευσης και του πολέµου που στενεύει συνεχώς το περιθώριο για ζωή στην εργατική τάξη και όλους τους εργαζόµενους.

Όλα τα προηγούµενα δεν αντιµετωπίζονται µε υπογραφές, ούτε µε αξιοποίηση του αντιπολεµικού για εκλογικές κοινοπραξίες. Ούτε οι κοµµατικοκεντρικές δράσεις µπορούν να δώσουν απάντηση και να ευνοήσουν την ανάγκη της µαζικής πάλης µε παλλαϊκούς όρους ενάντια στον καρκίνο της Βάσης και την εµπλοκή της χώρας στον πόλεµο. Η κρισιµότητα των καιρών προϋποθέτει και απαιτεί την κοινή δράση. Η κοινή δράση, µε όρους ενότητας και πάλης, είναι προϋπόθεση για να αποκτηθεί αξιοπιστία σ’ ένα αγώνα δύσκολο µα αναγκαίο για τη ζωή και το µέλλον του τόπου µας, του λαού µας και των λαών της περιοχής. Τα αναγκαία βήµατα στο κρίσιµο µέτωπο πάλης για το µεροκάµατο, θα ευνοήσουν και τον αντιπολεµικό – αντιβασικό αγώνα. Οι συσχετισµοί είναι αρνητικοί, µα για να υπερασπιστούµε τη ζωή και το δίκιο µας πρέπει Ν’ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ.

Αγώνας για την Ειρήνη.

Τις βάσεις µπορεί να τις διώξει η πάλη του λαού.

Νεκτάριος Κοκολαντωνάκης

µέλος της π.ο. Κοµµουνιστική Πάλη