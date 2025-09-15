Επιστολές: Ξεχασµένη η Μονή Προφήτου Ηλία στα Ρούστικα

Κύριε διευθυντά,

δέκα χρόνια έχουν περάσει και τρία από την επικαιροποίηση της µελέτης αποκατάστασης του ξενώνα της Μονής Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων µε δαπάνες προσωπικές, απολύτως του Μεγάλου και Τίµιου Ηγουµένου.

Προσωπικός αγώνας για έγκριση έγκαιρη από το Υπουργείο Πολιτισµούς. Μήπως και κάποια χρονιά καταφέρει να εντάξει σε κάποιο πρόγραµµα τη δαπάνη του γλίσχρου ποσού 800.000€. Για ένα µεγάλο Μνηµείο – Μουσείο Κρητικής Αναγέννησης – Κειµηλιαρχείο διάσωσης, θησαυρών εθνικών, κι όχι µόνον.

Όµως οι καλόγεροι και οι… εκατόνταρχοι αυτοκράτορες κι αγάδες παιδεύονται µε άλλες ασχολίες και έργα σκοπιµότητας, ιδιοτέλειας και ευτέλειας και εµπαίζουν τον όχλο.

Και οι υπάλληλοι των µινιστέριουµ δικαιολογούν, στρώνουν το χαλί για να κρύψουν τα των ευγενικών οργανώσεων, ξεπουλήµατος κάθε εθνικού αγαθού.

Ι.Ε. Ηλιάκης