Επιστολές: Βανδαλισµοί στον ∆ήµο Καντάνου – Σελίνου: Ώρα ευθύνης και κοινής δράσης

Κύριε διευθυντά,

πριν από λίγο καιρό καταγράφηκε περιστατικό βανδαλισµού και στον Αζωγυρέ µε προσβολή της ελληνικής σηµαίας από ακραία στοιχεία.

Τις τελευταίες ηµέρες τα νέα περιστατικά στην Παλαιόχωρα, µε συνθήµατα και φθορές σε δηµόσιους χώρους, προκαλούν εύλογο προβληµατισµό στην τοπική κοινωνία. Ειδικά στην είσοδο της Παλαιόχωρας σε ένα µνηµείο που στολίζει την είσοδο της κωµοπόλεως µας.

Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να αντιµετωπιστούν ως µεµονωµένα ή ασήµαντα. Κάθε µορφή βανδαλισµού προσβάλλει την εικόνα του τόπου µας, επιβαρύνει την καθηµερινότητα των πολιτών και δηµιουργεί ένα αίσθηµα υποβάθµισης που δεν αξίζει στον ∆ήµο µας.

Ο ∆ήµος Καντάνου – Σελίνου είναι ένας τόπος µε ιστορία, αξίες, πολιτισµό και ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους. Για αυτό και απαιτείται άµεση, σοβαρή και συλλογική αντιµετώπιση πριν τέτοια φαινόµενα πολλαπλασιαστούν και οδηγήσουν σε σοβαρότερες µορφές παραβατικότητας, όπως καταστροφές περιουσιών, µικροκλοπές και γενικευµένο αίσθηµα ανασφάλειας.

Η πρόληψη είναι η ουσιαστική απάντηση. Και η πρόληψη ξεκινά από την παιδεία, την οικογένεια, το σχολείο και τη συµµετοχή της κοινωνίας.

Τα παιδιά και οι νέοι του τόπου µας χρειάζονται ευκαιρίες έκφρασης, δηµιουργίας και συµµετοχής. Χρειάζονται αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράµµατα, πολιτιστικές δράσεις και χώρους όπου θα µπορούν να αξιοποιούν δηµιουργικά τον χρόνο τους. Χρειάζονται ανθρώπους που θα τα ακούσουν, θα τα καθοδηγήσουν και θα σταθούν δίπλα τους.

Για τον λόγο αυτό, θεωρώ αναγκαία τη δηµιουργία µιας οργανωµένης δηµοτικής πρωτοβουλίας για τη νεολαία, µε τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, σχολείων και εθελοντών, η οποία θα µπορεί να αναπτύξει δράσεις όπως:

εθελοντικούς καθαρισµούς σε χωριά και παραλίες

αισθητικές παρεµβάσεις και βαψίµατα κοινόχρηστων χώρων

δράσεις αλληλεγγύης προς ηλικιωµένους συµπολίτες µας

περιβαλλοντικές και φιλοζωικές πρωτοβουλίες

εργαστήρια τεχνών και δηµιουργίας

γνωριµία µε επαγγέλµατα και χρήσιµες δεξιότητες ζωής

Παράλληλα, είναι σηµαντικό να εξεταστεί η δηµιουργία ενός σταθερού χώρου νεολαίας, όπου νέοι άνθρωποι θα µπορούν να συναντιούνται, να µαθαίνουν και να συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις µε θετικό κοινωνικό αποτύπωµα.

Η αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων δεν είναι υπόθεση ενός µόνο φορέα. Είναι ευθύνη όλων µας. ∆ήµου, γονέων, σχολείων, συλλόγων και πολιτών.

Με ενότητα, σοβαρότητα και έγκαιρες πρωτοβουλίες µπορούµε να προστατεύσουµε την ποιότητα ζωής στον τόπο µας και να δώσουµε στη νέα γενιά τα σωστά εφόδια για το µέλλον.

Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης

oργανικός γραµµατέας & εκπρόσωπος Τύπου Μείζονος Αντιπολίτευσης «Μαζί για τον ∆ήµο Καντάνου – Σελίνου»