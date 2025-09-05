Επιστολές: Το Λαογραφικό Μουσείο του Κεφαλά

Κύριε διευθυντά,

µια µέρα του Αυγούστου, επισκέφθηκα µε την οικογένεια µου το Λαογραφικό Μουσείο του Κεφαλά. Ο Κεφαλάς, ένα ωραίο χωριό µε ξεχωριστούς ανθρώπους, έχει δώσει δείγµατα πολιτισµού και αξιοπρέπειας. Το λαογραφικό Μουσείο στεγάζεται σ’ ένα εξαιρετικό οίκηµα, τα δε αντικείµενά του είναι θαυµαστά. ∆είχνουν τη ζωή του χωριού σε αλλοτινά χρόνια. Τα θαύµασα και συγκινήθηκα, γιατί και οι γονείς µου έχουν καταγωγή από τον Κεφαλά.

Συγχαρητήρια σ’ όσους έχουν βοηθήσει στη συγκέντρωση των αντικειµένων, τη διατήρησή τους, τη φροντίδα και καθαριότητά τους.

Και τώρα που γράφω τις δύο αράδες, κλαίω και νοσταλγώ τα χρόνια εκείνα.

Όλγα Κεκάκη Φραντζεσκάκη