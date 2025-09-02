menu
Επιστολές

Επιστολές: Το κράτος δικαίου!

Δημήτρης Κωνσταντουδάκης
Δημήτρης Κωνσταντουδάκης
Κύριε διευθυντά,
µε την παρούσα µου επιστολή προς την έγκριτο εφηµερίδα σας, προβαίνω στην ανάδειξη του πιο παράλογου και άδικου φαινοµένου που συντελείται από την Πολιτεία σε κατηγορία συνταξιούχων του ΟΑΕ∆ µε αναπηρία. Συγκεκριµένα, συνταξιοδοτηθείς από τον ΟΑΕ∆ πρόωρα µε ασφάλιση 25ετίας µε µειωµένη σύνταξη λόγω αναπηρίας προ 15ετίας, σήµερα ο ανάπηρος συµπλήρωσε το 56 έτος της ηλικίας του. Κάθε τρία χρόνια περνούσε από επιτροπή από τα ΚΕΠΑ. Η τελευταία ήταν η 25 Μαΐου 2025 όπου η επιτροπή έκρινε ότι ισχύει η αναπηρία και µάλιστα να µη ξαναπεράσει από επιτροπή και ισχύει εφ’ όρου ζωής. Ενώ, λοιπόν, πέρασε από την επιτροπή 25 Μαΐου πριν τη λήξη της τριετίας στις 31 Μαΐου, διεκόπη η σύνταξη αµέσως µετά τις 31 Μαΐου. Έχουν περάσει 4 µήνες µαζί τον Σεπτέµβριο και δεν χορηγείται η σύνταξη. Πιστεύω ότι θα συµβεί το ίδιο, όπως την προηγούµενη τριετία, όπου για 9 µήνες δεν πληρωνόταν. Τον 10ο µήνα µε την σύνταξη έλαβε τα αναδροµικά, στα οποία του κράτησαν τον νόµιµο φόρο, αλλά και του παρακράτησαν 1200€ (η σύνταξη είναι 800€). ∆ηλαδή ουσιαστικά τον τιµώρησαν! Αυτό είναι το κράτος δικαίου; Θα πρέπει να συνεχίζεται αυτό το ΠΑΡΑΛΟΓΟ; Ποιοι είναι οι φωστήρες που αποφάσισαν αυτά; Ο ανάπηρος εάν δεν έχει άλλους πόρους και δικούς του ανθρώπους να τον στηρίξουν, πως θα ζήσει όλους αυτούς τους µήνες, που αδίκως και χωρίς λόγο δεν λαµβάνει την σύνταξη; Ακόµα αν ο ανάπηρος υπάγεται στους ψυχικά πάσχοντες δεν θα επιβαρυνθεί η ΥΓΕΙΑ του; Εάν προβεί σε παράνοµη πράξη, τι θα λέµε; ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ!
Ευχαριστώ για την φιλοξενία,
∆ηµητ. Κωνσταντουδάκης

