Chania
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2025
Επιστολές

Επιστολές: Την υγειά µας να έχουµε… αλλά πώς;;;;

» Κάλεσµα της Επιτροπής Αγώνα µελών του Εµπορικού Συλλόγου Χανίων.

Κύριε διευθυντά,

αυτοαπασχολούµενε, µικρέ έµπορα, µικροεπαγγελµατία, το δικαίωµα της πρόσβασης  στη  δηµόσια δωρεάν υγεία αφορά όλο τον χανιώτικο λαό. Ενώ η υγεία  θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό προωθείται να γίνει ένα ακριβό εµπόρευµα.

    Με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων ακολουθείται η πολιτική της υποχρηµατοδοτησης και της υποστελέχωσης για το Γ.Ν. Χανίων µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό µεγαλώνει η εµπορευµατοποίηση της υγείας. ∆εν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια έχουν διογκωθεί οι µεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και στα Χανιά. Στην ίδια κατεύθυνση και τα απογευµατινά επί πληρωµή χειρουργεία. Έτσι ο  πολίτης  προκειµένου να γιατροπορευτεί αναγκάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη αλλιώς δεν θα έχει την υγειά του. Στόχος κυβέρνησης, υπουργείου εµπορίου της υγείας είναι τα νοσοκοµεία να γίνουν αυτοχρηµατοδοτούµενες µονάδες µε έσοδα από την αφαίµαξη των ασθενών αφού η κρατική χρηµατοδότηση κατευθύνεται σε άλλες υποχρεώσεις όπως πολεµικές δαπάνες, επιδοτήσεις επιχειρηµατικών οµίλων που δεν έχουν καµία σχέση για τη δηµόσια υγεία  του λαού κ.α.

Κλειστή  η Πνευµολογικη Κλινική, µια παιδοχειρουργός για όλη τη δυτική Κρήτη (Χανιά, Ρέθυµνο), η νευρολογική κλινική έχει  ένα νευρολόγο και οι 6 κλίνες στην ΜΕΘ… συνεχίζουν να είναι εκτός λειτουργίας Όλα αυτά δηµιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις στον χώρο της υγείας. Επίσης σοβαρές οι ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας, σε τεχνικό προσωπικό, σε τραυµατιοφορείς µε συνέπεια τον κίνδυνο διασποράς ενδονοσοκοµιακων λοιµώξεων από τις αργοπορηµένες διακινήσεις περιστατικών. Η πίεση στις υποστελεχωµένες δοµές υγείας αυξάνονται κάθε µέρα. Οι προκηρύξεις µόνιµων θέσεων είναι ελάχιστες σε σχέση µε τα κενά, οι παραιτήσεις έχουν γίνει καθηµερινό φαινόµενο εξαιτίας των εξαντλητικών ωραρίων και της υποχρηµατοδοτησης.

Είναι µονόδροµος ο αγώνας όλων µας ενάντια στην πολιτική που αντιµετωπίζει την υγεία όσο και την καλυτέρευση της ζωής µας ως κόστος. Ενώνουµε τη φωνή µας µε όλους αυτούς που παλεύουν για ένα ενιαίο αποκλειστικά δηµόσιο δωρεάν σύστηµα υγείας – πρόνοιας  για όλους.

Απαιτούµε:

Πλήρη στελέχωση του ΓΝΧ της ΠΦΥ και του ΕΚΑΒ µε µόνιµο προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων.

Όχι στη µετατροπή των δηµοσίων νοσοκοµείων σε αυτοχρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις που θα λειτουργούν µε ιδιωτικό οικονοµικά κριτήρια.

Επαρκής αποκλειστικά κρατική χρηµατοδότηση της υγείας σύµφωνα µε τις πραγµατικά σύγχρονες ανάγκες µας.

Συµµετέχουµε στο συλλαλητήριο την Πέµπτη 27 Νοέµβρη που έχει αποφασιστεί να είναι µέρα  κοινής δράσης από τα υγειονοµικά σωµατεία των Χανίων αλλά και από άλλους φορείς της πόλης µας.

Υ.Γ. Στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του Εµπορικού Συλλόγου Χανίων την Τρίτη 18/11 καταθέσαµε το παραπάνω κάλεσµα. ∆υστυχώς η κυβερνητική πλειοψηφία του ∆Σ το απέρριψε. Μάλλον αυτοί δεν χρειάζονται δηµόσιο νοσοκοµείο στα Χανιά!!!!

Εµείς πάλι καλούµε τους συναδέλφους που θέλουν να έχουν την υγειά τους, να κατέβουµε µαζί στον δρόµο µαζί µε την υπόλοιπη κοινωνία και να τη διεκδικήσουµε. Έχουµε χρέος  στις οικογένειές µας, στα παιδιά µας.

Για την Επιτροπή Αγώνα:

Βουρλάκης Νίκος, Κανδηλιεράκης Γιώργος, Μπελώνη Πηγή,

Παπαδάκης Μανώλης

Παπαντωνάκης ∆ηµοσθένης,

Πολιουδόβαρδας Στέλιος,

Ζωγραφάκης Νίκος

