Επιστολές: Ταλαιπωρία – γραφειοκρατία – απογοήτευση

Κύριε διευθυντά,

είµαι 80 χρόνων. Από όταν άρχισα να ψηφίζω, ψήφιζα ΕΡΕ 18 χρόνων και ήµουν στη νεολαία της ΕΡΕ του αείµνηστου γέρου Καραµανλή. Όλη µου η οικογένεια ήταν ΕΡΕ.

Ακούστε τι µου έκανε η Ν.∆ του κ. Μητσοτάκη που ψηφίζαµε.

Πήγα να στείλω 80 ευρώ µε τηλεφωνική επιταγή στο ταχυδροµείο Χανίων. Μόλις πήγα στην κοπέλα, της είπα τι θέλω και µου έδωσε να συµπληρώσω ένα έντυπο. Το συµπλήρωσα και πήγα να της το δώσω. Μου λέει η κοπέλα: «Κύριε, δεν µπορείτε να στείλετε τα λεφτά εάν δεν µου δώσετε το εκκαθαριστικό της εφορίας». Έµεινα άγαλµα µε αυτό που µου είπε η κοπέλα. Η ώρα ήταν 8 π.µ., έφυγα και πήγα στον λογιστή µου, ο οποίος ήρθε στις 10 π.µ. και του ζήτησα εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης. «Τι να την κάνεις κ. Βασίλη;» µε ρώτησε.

«Άκου και µην πεις κουβέντα γιατί είµαι εκτός εαυτού. Μου είπαν από το ταχυδροµείο Χανίων ότι δεν µπορώ να στείλω τα λεφτά αν δεν έχω εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης».

Μου είπε ο λογιστής «τι λες ρε, τρελάθηκες;»

Και του απάντησα να πάρει τηλέφωνο το ταχυδροµείο Χανίων.

Αυτά προς ενηµέρωση του χανιώτικου λαού, γιατί δεν πρέπει να τον έχει κανείς ενηµερώσει γι’ αυτό το πράγµα, ούτε η εφηµερίδα το έγραψε, ούτε η Νέα τηλεόραση το είπε.

∆εν ξέρω, το έκαναν χωρίς ενηµέρωση του κόσµου, όπως αυτοί τα µαγειρεύουν.

Μετά από αυτό δηλώνω ότι απαρνιέµαι τη Ν∆ .

Βασίλειος Χαρ. Συντζανάκης

κάτοικος Χανίων