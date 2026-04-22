Επιστολές: Τα πεζοδρόµια στον Ταυρωνίτη

Κύριε διευθυντά,

άρχισε η διαπλάτυνση των πεζοδροµίων στον Ταυρωνίτη και γίνεται χωρίς καµία ενηµέρωση των ιδιοκτητών ως όφειλε η Περιφέρεια και ο ∆ήµος Πλατανιά.

Γκρεµίζουν υπάρχουσες για πολλά χρόνια κατασκευές και παίρνουν αυλές σπιτιών 2-2,5 µέτρα µέσα από το υπάρχον πεζοδρόµιο. Οι αυλές αυτές είναι γεµάτες από λουλούδια και οπωροφόρα δέντρα όπως λεµονιές, µανταρινιές, βερικοκιές κ.α. Το σκεπτικό των ενεργειών αυτών είναι ότι δικαιούνται αυτά τα 2-2,5 µέτρα διότι έχουν απαλλοτριωθεί και αποζηµιωθεί οι δικαιούχοι µε την διαπλάτυνση της Παλαιάς εθνικής οδού Χανιά- Κολυµπάρι που έγινε το 1972 και δεν είχε απορροφηθεί τότε όλο το πλάτος της απαλλοτρίωσης. Όσοι όµως έχουµε µια κάποια ηλικία θυµόµαστε ότι τότε είχε απορροφηθεί όλο σχεδόν το πλάτος της απαλλοτρίωσης.

Ένα επίσης παράδοξο είναι ότι ενώ στις αυλές των σπιτιών θα γίνει πεζοδρόµιο 3-3,5 µέτρα, µετά τα σπίτια από Ταυρωνίτη προς Καµισιανά το πεζοδρόµιο παραµένει 1,90 µέτρα διότι δεν θέλουν να χαλάσουν το υπάρχον τοιχίο και να κατασκευάσουν νέο. Στις αυλές όµως των σπιτιών χάλασαν τα τοιχία µε µεγάλη άνεση και ευκολία, πιστεύω δε να τα αποκαταστήσουν όπως ήταν πριν. Όσον αφορά τα µεγάλα δέντρα ελπίζω πως δεν θα τολµήσουν να τα ξεριζώσουν (όπως φηµολογείται) τον πλάτανο ορόσηµο που έχει µείνει στο κέντρο του χωριού (µόνος από τους πέντε που υπήρχαν κάποτε) καθώς και τους πέντε τεράστιους ευκαλύπτους (ηλικίας άνω των 100 ετών) στο αγρόκτηµα του Προεστάκη, διότι εκεί µπορεί να χρειαστεί να φαρδύνουν το πεζοδρόµιο από την νότια πλευρά των ευκαλύπτων.

Τέλος πάντων, ας πούµε ότι µε καλή θέληση όλοι µας παραχωρούµε µέρος της ιδιοκτησίας µας, για να γίνει ένα (επωφελές) για τον κοινό δηµόσιο έργο. Θα παραµείνει όµως µια πικρία για υπάρχουσες κατασκευές που γκρεµίστηκαν και δέντρα που ξεριζώθηκαν. Θυµάµαι τη µουσική και το τραγούδι του Ξαρχάκου µε τον Μπιθικώτση και τη Βουγιουκλάκη ‘κάντε υποµονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, κάντε υποµονή µια λεµονιά ανθίζει στην γειτονιά’. Τώρα οι χιλιάδες τουρίστες που θα διαβαίνουν το καλοκαίρι τα νέα πεζοδρόµια, δεν θα έχουν να φωτογραφίζουν τις λεµονιές στις αυλές των σπιτιών αφού αυτές πλέον έχουν ξεριζωθεί. Λέτε να φωτογραφίζουν τα φαρδιά πεζοδρόµια; Άλλωστε έχουν πολλά τέτοια στις χώρες των.

Γιάννης Μαθιουδάκης

ένας κάτοικος του Ταυρωνίτη.