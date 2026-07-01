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Τετάρτη, 1 Ιουλίου, 2026
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Επιστολές: Σύγχρονα πλοία για τα Χανιά

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
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Κύριε διευθυντά,
δεν μπορώ να εκτιμήσω  με  σιγουριά εαν ο αντικτυπος της βλάβης blackout  του ΚΙΣΣΑΜΟΣ  ήταν  ανάλογος της επικινδυνότητας  του συμβάντος
Σύμφωνα με έγκυρες  πηγές  το  blackout  αποτελεί  την δεύτερη  σε  επικινδυνότητα βλάβη  μετά την εισροή υδάτων στο πλοίο.
Aς θυμηθούμε  την κατάρρευσή της γεφυρας    της Βαλτιμόρης  από  ακυβέρνητο πλοίο τον Μάρτιο του 2024 μετά  από  ολική διακοπή ρεύματος (blackout) και απώλεια ισχύος των μηχανών, για  να  συνειδητοποιήσουμε ότι από καθαρή τύχη  δεν  θρηνήσαμε θύματα  πριν λίγες  μέρες  στην  ΜΉΛΟ (η τύχη αφορά τη θέση που συνέβη  άμμος και όχι  βράχια  και  τα  6 Μποφώρ) ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟ  ΠΛΟΙΟ δεν  χρειάζεται  και μεγάλη  εξυπνάδα  για  να καταλάβει καποιος  τι σημαίνει.
Τα  αμερικανικά δικαστήρια στην περίπτωση της  Βαλτιμόρης κατηγορούν  την εταιρεία  ότι απέκρυψε σκόπιμα τις επικίνδυνες συνθήκες και τις βλάβες του πλοίου από την Αμερικανική Ακτοφυλακή
Στα δικά  μας  τώρα  η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ συμπεριφορά  της  εταιρείας  προς  τον λαό της  Κρήτης  δεν  χωράει  σε  λέξεις. Η  μερική  αποζημίωση  ή  η προσφορά πρωινού, γελοία  δηλαδή  προσχήματα  αναγνώρισης  της  σοβαρότητας  της  κατάστασης  επιτείνουν τον θυμό και την αγανάκτηση.
ΑΝ  οι  Χανιώτες  δεν απαιτήσουν ΤΩΡΑ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ  ΠΛΟΙΑ στην γραμμή   αύριο  ίσως  είναι  πολύ αργά. Συλλογοι σωματεία  , δήμοι  οργανώσεις  ΟΦΕΙΛΟΥΝ  να  το κάνουν. Οι πρόσφατες  τραγικές  εμπειρίες  δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας.
Εκτός  και αν  δειλοί μοιραίοι  και  άβουλοι αντάμα    προσμένουμε ίσως  κάποιο θάμα.
Θάμα ανάστασης νεκρών.

Σοφία Μπολιώτη

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