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Επιστολές: Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα με 624 «Γαλάζιες Σημαίες» – Πρωταθλήτρια η Κρήτη με 154 βραβευμένες ακτές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Κύριε διευθυντά,
η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας, το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο οικολογικό σήμα στον κόσμο για ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη. Για ακόμη μια φορά, η χώρα μας επιβεβαιώνει την υπεροχή των θαλασσών και των υπηρεσιών της, καταλαμβάνοντας σταθερά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με:
624 βραβευμένες ακτές
17 μαρίνες
17 τουριστικά σκάφη
Η Κρήτη στο «τιμόνι» της ποιότητας
Η Κρήτη αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή, καθώς στο νησί κυματίζουν συνολικά 154 Γαλάζιες Σημαίες. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει έμπρακτα την υψηλή ποιότητα των τουριστικών της υποδομών, την άρτια οργάνωση των παραλιών της και τον απόλυτο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.
Αυστηρά κριτήρια με γνώμονα την «Εξαιρετική» ποιότητα
Το πρόγραμμα, το οποίο απονέμεται διεθνώς από το 1987, θέτει εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις. Ως επιθεωρητές του προγράμματος, μέσα από συστηματικούς και αυστηρούς ελέγχους, διασφαλίζουμε ότι καμία έκπτωση δεν γίνεται στα διεθνή πρότυπα που ορίζει ο θεσμός.
Απαράβατος όρος: Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης πρέπει να χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ως «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση, ακόμη και η «Καλή», δεν γίνεται αποδεκτή, γεγονός που αναδεικνύει τη Γαλάζια Σημαία σε ένα αυστηρό και αδιαπραγμάτευτο παγκόσμιο σημείο αναφοράς.
Παράλληλα, για να κερδίσει μια ακτή το δικαίωμα να υψώσει αυτό το παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας, πρέπει να τηρούνται αυστηρά κριτήρια που χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες:
Καθαριότητα και οργάνωση του παράκτιου χώρου.
Ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών (ύπαρξη εξειδικευμένων ναυαγοσωστών, εφοδίων πρώτων βοηθειών και προσβασιμότητας).
Πληροφόρηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και της γύρω ζώνης.
Εγγύηση για τον τουρισμό και την υγεία
Η «Γαλάζια Σημαία» δεν αποτελεί απλώς ένα βραβείο αισθητικής, αλλά μια ισχυρή παγκόσμια εγγύηση για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή. Λειτουργεί ως ένα διεθνές πιστοποιητικό προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, θωρακίζοντας το τουριστικό προϊόν της χώρας μας και προσφέροντας απόλυτη σιγουριά τόσο στους εγχώριους όσο και στους ξένους επισκέπτες.
Η διατήρηση αυτού του παγκόσμιου συμβόλου στις παραλίες μας αποτελεί καθημερινό αγώνα και συλλογική ευθύνη όλων μας —φορέων, επιχειρήσεων και λουομένων.

Κωνσταντίνος Σταματάκης
Επιθεωρητής του Διεθνούς Προγράμματος
«Γαλάζια Σημαία»

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