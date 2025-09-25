menu
Επιστολές: Σκέψεις, αναµνήσεις, αντιπαραβολές

Σήφης Βαρουξάκης
Κύριε διευθυντά,
o άνθρωπος, το µοναδικό πνευµατικό ον µέσα στο ζωικό βασίλειο, ολοένα και χάνει την «ανωτερότητά» του. ∆εν είναι υπερβολικό να πούµε ότι η διαφορά του από τα άλλα ζώα αρχίζει να µειώνεται, διαπιστώνοντας ότι ενώ τα ζώα γίνονται εξυπνότερα, ο άνθρωπος συνεχώς ρέπει προς ζωώδεις εκδηλώσεις και ενεργεί µε αυτόµατες βίαιες κινήσεις και ενέργειες, στις οποίες απουσιάζει η λογική και η περίσκεψη.
Τη παραδοχή αυτή την εδραιώνει κάποιος, όταν σκεφθεί και αντιπαραβάλει τη σηµερινή ζωή, µε τη ζωή πριν από µισό ή ένα αιώνα. Τότε που το συναίσθηµα υπερτερούσε πολύ του ενστίκτου. Τότε που οι ευαισθησίες της ψυχής κυριαρχούσαν περισσότερο, ενώ σήµερα καταπνίγονται στο κυνήγι του χρήµατος, στο αλκοόλ και τα παραισθησιογόνα. Οι διαπροσωπικές σχέσεις στηρίζονταν παλιά κυρίως σε ανιδιοτελή αισθήµατα, κάτι που σπανίζει σήµερα και είναι πιο ρηχά. Η ευγένεια και η καλοσύνη που δέσποζε στις συναναστροφές, σήµερα παρεξηγείται και κινεί υποψίες. Η προσωπική ευχαρίστηση ήταν λιγότερο απαιτητική. Ένα απλό σινεµά σε γέµιζε και σ’ έκανε να νοιώθεις έντονα τις σκηνές και ιστορίες, γιατί η ψυχή σου ήταν άδολη και σ’ ευχαριστούσε το λίγο, µα σήµερα βοµβαρδίζεσαι µε ένα σωρό ερεθίσµατα και ψάχνεις συνέχεια το εντονότερο. Παλιά ο άνθρωπος δεν κλείδωνε το σπίτι του, γιατί δε φοβόταν, ένοιωθε ελεύθερος, ενώ σήµερα περπατάει και κοιτάζει πίσω του. Έχει καταφέρει σπουδαίες κατακτήσεις, διευκολύνσεις άπειρες, µα είναι πνιγµένος µέσα στο άγχος και την ανησυχία.
Συνεπώς δεν έχει γίνει ευτυχέστερος ο άνθρωπος µε τις πολλές κατακτήσεις και την ευκολία. Παρ’ όλα αυτά επιµένει στη µονοµανία της απόκτησης, τ’ ανακατεύει όλα και στο τέλος παραβλέπει τα ουσιώδη. Η σηµερινή χαλάρωση, έφερε µαζί και τη διανοητική πλαδαρότητα.
Όµως η ικανοποίηση των επιλεγµένων πνευµατικών αναζητήσεων είναι αυτή που φέρνει τη πληρότητα και την ευτυχία.

Ιωσήφ Μ. Βαρουξάκης συντ/χος γιατρός

