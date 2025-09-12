menu
Επιστολές

Επιστολές: Πυλώνες, ανεµογεννήτριες βιοµηχανικού τύπου – κυρίως- και εµείς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κύριε διευθυντά,

ευθύνη έχει ο καθένας µας για να επιβιώσει και «ο πλανήτης και ο άνθρωπος» Ν. Καζαντζάκης… Ασκητική.

Οι πυλώνες και οι ανεµογεννήτριες αλλοιώνουν κατά ένα βάρβαρο και κραυγαλέο εµφανή τρόπο τον αγροτικό και εξοχικό χαρακτήρα της Κρήτης. Η οπτική εικόνα έχει τόση δύναµη. Μιλάει κατευθείαν στο συναίσθηµα. Οι επισκέπτες µας καταγράφουν µετά την Κρήτη όχι σαν τόπο απείραχτο, φυσικής οµορφιάς και γαλήνης. Κι αµέσως κινούνται φυσικά οι σκέψεις για αναζήτηση άλλης γωνιάς, όχι βιασµένης, πιο απείραχτης. Και αυτό για τους επισκέπτες µας δεν είναι και τόσο δύσκολο. Είναι κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.

Και θα ‘ναι άδικο και αµαρτία, γιατί αν έτσι κι αλλιώς είχαµε βιοµηχανίες, εργοστάσια µε καπνοδόχους κ.λπ. Θα λέγαµε έτσι κι αλλιώς είναι αργά. Τώρα όµως που η Κρήτη ευρίσκεται σε µια παραδείσια κατάσταση µετά από τέτοιες περιβαλλοντικά βάρβαρες εγκαταστάσεις, είναι σαν να βάζουµε µεγεθυντικό φακό στα 10€ και αγνοούµε τα 1000 µε γυµνό µάτι. Και θα µου πείτε, τώρα ξυπνήσατε; Όχι! Τώρα και δεκαετίες εµείς – η οµάδα από τη Μηλιά στην Κίσσαµο τροφοδοτούµε γυπαετούς µε κατάλληλα υπόλοιπα ενάντια στην τραγική µείωση οικόσιτων ζώων. Η πρώτη κορυφή δίπλα στη Μηλιά, το Ψηλό Κεφάλι, – 800m- είναι η πρώτη από τις προβλεπόµενες νοτιοδυτικά για ανεµογεννήτριες. Το Ψηλό Κεφάλι τοπικά λέγεται Βιτσιλοκάθι. Οι γύπες τοπικά λέγονται Βιτσίλες. Είναι πολυάριθµες. Θα προσπαθήσουµε να στείλουµε φωτογραφίες στα «Χ.ν.». Θα επιβιώσουν έστω λίγοι; Ελπίζω να προλάβουµε το κακό!

Στο ένθετο των «Χ.ν.» µαθητές απευθύνονται στον ∆ήµαρχο Αποκορώνου τόσο αυθόρµητα και αντικειµενικά, που καλό θα ήταν να αναδηµοσιευθεί και στα «Χ.ν.», ίσως το διαβάσουν περισσότερο, γιατί αξίζει. Και δεν θα πρέπει σε καµία κοινωνία που κοιτάζει αισιόδοξα προς το µέλλον να αγνοούνται οι γνώµες µαθητών, πολιτών κ.λπ. και οι απόψεις και τα σχέδια Οργανισµών, εταιρειών κ.λπ. να περνούν σαν οδοστρωτήρας πάνω από τις απόψεις της κοινωνίας. Γιατί όπως θέλουµε να πιστεύουµε, αυτό το περιβάλλον, αυτή η παραδείσια φύση και όπως επιγραµµατικά λέµε: αυτή η γη είναι δική µας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Κρήτης, φανταστικό φυσικό περιβάλλον, αρχαϊκοί τοποί, τόποι αναψυχής, σώµατος και πνεύµατος θα επηρεαστούν από πυλώνες και ανεµογεννήτριες βιοµηχανικού τύπου τόσο πολύ που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τις αρνητικές συνέπειες για την ψυχολογία και τη ζωή των κατοίκων και βέβαια και των τουριστών. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρχει η νοµική δυνατότητα για αποζηµιώσεις σε άτοµα, οµάδες, κοινότητες και βεβαίως σε τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα µεγέθους.

Εξ άλλου δεν συµφωνούµε ότι το αποφασίζοµε και διατάζοµε ανήκει σίγουρα στο παρελθόν; Να λοιπόν! Ακόµα και συµφωνούµε!

Ευχαριστώ τα «Χ.ν.» για τη φιλοξενία

Ιάκωβος Τσουρουνάκης

