Επιστολές: Προς δήµαρχο Χανίων

Κύριε Σηµανδηράκη,

είµαι κάτοικος Χανίων, γεννηθείς το 1943. Έχουν περάσει πάρα πολλοί δήµαρχοι από αυτήν την πολιτεία, αλλά ξεχώρισαν (2) δύο για µένα. Ο Σκουλάς, ο οποίος έβαλε πίσσα σε ορισµένους δρόµους, αλλά το κυριότερο, τοποθέτησε αγωγούς πόσιµου ύδατος σε όλα τα Χανιά το 1956, εάν δεν µε απατά η µνήµη µου. Και δεύτερος για µένα είσαι εσύ, που στην κυριολεξία έσκαψες- τοποθέτησες σε όλα τα Χανιά, νερά, πλακάκια, άλση, πεζοδρόµια και πολλά άλλα. Είµαι λοιπόν υποχρεωµένος ως δηµότης να σου πω ένα µεγάλο ευχαριστώ και να συνεχίσεις. Μην ακούς τι λένε δεξιά και αριστερά, είσαι άνθρωπος της δηµιουργίας και της προόδου.

Θερµά συγχαρητήρια σε σένα αλλά και σε όλο σου το δηµοτικό Συµβούλιο.

Είστε άξιοι!

Ελευθέριος Σταθάκης

δηµότης Χανίων