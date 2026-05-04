Επιστολές – Πλατανιάς: Προϋπολογισµός χωρίς σχέδιο, µε µηδενική στρατηγική

Κύριε διευθυντά,

Ως δηµοτικός σύµβουλος, µε πλήρη αίσθηση της ευθύνης µου απέναντι στους δηµότες του Πλατανιά, καταθέτω την πλήρη αντίθεσή µου και καταψηφίζω τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2026.

Η εισήγηση της δηµοτικής Αρχής δεν αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης, αλλά µια αποτύπωση διαχειριστικής ανεπάρκειας.

Οι λόγοι της καταψήφισης συνοψίζονται στα κάτωθι σηµεία:

Μείωση Προϋπολογισµού: Καταγράφεται µείωση του συνολικού προϋπολογισµού του 2026 κατά 26% σε σχέση µε το 2025, γεγονός που αποτυπώνει συρρίκνωση δυνατοτήτων και απουσία αναπτυξιακής κατεύθυνσης.

Τεχνητή Ισοσκέλιση: Ο προϋπολογισµός εµφανίζεται ισοσκελισµένος µόνο κατ’ επίφαση, µέσω µεταφοράς ποσού 8.500.000€ από τα ταµειακά διαθέσιµα του 2025 στο 2026, πρακτική που υπονοµεύει τη διαφάνεια και τη βιωσιµότητα.

Αύξηση ∆ιοικητικού Κόστους:

Οι δαπάνες για αντιµισθίες ανέρχονται σε 521.000€ για το 2026 έναντι 291.530€ το 2025, καταγράφοντας εκρηκτική αύξηση.

Παράλληλα, οι δαπάνες για ειδικούς συνεργάτες ανέρχονται σε 156.160€ το 2026 έναντι 117.000€ το 2025.

Την ώρα που ο συνολικός προϋπολογισµός µειώνεται, το διοικητικό κόστος αυξάνεται, επιβεβαιώνοντας την πλήρη στρέβλωση προτεραιοτήτων.

Μεταφορά Οικονοµικών Υποχρεώσεων: Η συστηµατική µετακύλιση οικονοµικών βαρών σε επόµενα έτη υποθηκεύει τη µελλοντική βιωσιµότητα του ∆ήµου.

Κατάχρηση Συµπληρωµατικών Συµβάσεων: Η εκτεταµένη χρήση τους υποδηλώνει πρόχειρο σχεδιασµό και έλλειψη ορθής προεκτίµησης των αναγκών.

Λογιστικές Ασάφειες: Εντοπίζονται διπλές καταχωρήσεις σε κωδικούς χρηµατοδότησης, γεγονός που καθιστά τον προϋπολογισµό αναξιόπιστο.

Κατακερµατισµός Έργων: Η πρακτική της κατάτµησης οµοειδών έργων πλήττει τη διαφάνεια και την υγιή ανταγωνιστικότητα.

Έλλειψη Στρατηγικού Προγραµµατισµού: ∆εν υπάρχει κανένα µακρόπνοο πλάνο για την ανάπτυξη της περιοχής µας.

Χαρακτήρας Προϋπολογισµού: Το σχέδιο είναι εµφανώς οπισθοδροµικό, αδιαφανές και ελλιπές, χωρίς να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ανεπαρκής Κοινωνική Πολιτική: Η κοινωνική πρόνοια περιορίζεται σε δράσεις χωρίς ουσία, στερούµενη µόνιµων δοµών και πραγµατικής στήριξης των πολιτών.

Εµµονή στις Χρηµατοδοτήσεις του 2019: Είναι αδιανόητο ο προϋπολογισµός του 2026 να βασίζεται ακόµη σε κονδύλια από την έκτακτη ανάγκη των πληµµυρών του 2019. Το γεγονός ότι επτά χρόνια µετά, έργα ζωτικής σηµασίας δεν έχουν ολοκληρωθεί, δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα για την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης.

Οικονομική Επιβάρυνση από ΔΕΥΑΒΑ: Ο Δήμος συνεχίζει να επιβαρύνεται με την πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΒΑ, με το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο, όπως διαμορφώνεται την 31/12/2025, να υπερβαίνει το ποσό των 3.850.000€, γεγονός που συνιστά σοβαρή στρέβλωση στη διαχείριση των οικονομικών και μεταφορά βαρών στους δημότες.

Κρίσιμα Ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται:

Α. Εγκατάλειψη και μη αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων

Παρατηρείται πλήρης απουσία σχεδιασμού για την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων και περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα και να δημιουργήσουν υπεραξίες προς όφελος του Δήμου και της τοπικής οικονομίας.

Β. Μηδενικός εκσυγχρονισμός διοικητικών λειτουργιών

Η κεντρική διοίκηση παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, χωρίς ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης. Η απουσία ψηφιακού μετασχηματισμού στερεί από τον Δήμο τη δυνατότητα για οικονομίες κλίμακας, επιτάχυνση διαδικασιών και ουσιαστική απομείωση της γραφειοκρατίας.

Γ. Έλλειψη στρατηγικής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και γευσιγνωσίας

Δεν υφίσταται συγκροτημένο σχέδιο για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και των τοπικών προϊόντων (γαστρονομία – γευσιγνωσία), παρά το γεγονός ότι αποτελούν βασικούς πυλώνες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Δ. Εγκατάλειψη της υπαίθρου και απουσία δημογραφικής πολιτικής

Η ορεινή και ημιορεινή ζώνη του Δήμου εγκαταλείπεται στην τύχη της, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα παραμονής και ενίσχυσης των νέων οικογενειών. Δεν προβλέπεται καμία πίστωση για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000€ για κάθε γέννηση 2ου και 3ου παιδιού στις περιοχές αυτές, μια παρέμβαση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ουσιαστικό αντίβαρο στη δημογραφική συρρίκνωση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να λειτουργεί µε διαφάνεια, σοβαρότητα και προοπτική. Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός δεν πληροί καµία από αυτές τις προϋποθέσεις.

Επίλογος

Ένας προϋπολογισµός δεν είναι απλώς αριθµοί. Είναι πολιτική επιλογή, είναι προτεραιότητες, είναι ευθύνη απέναντι στο µέλλον ενός τόπου. Όταν απουσιάζει το όραµα, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στην κατανοµή των πόρων, τότε δεν µιλάµε για διοίκηση – µιλάµε για διαχείριση φθοράς.

Ο προϋπολογισµός του 2026 δεν δίνει λύσεις. Αναπαράγει προβλήµατα, διευρύνει ανισότητες και µεταθέτει ευθύνες στο αύριο.

Και αυτό το αύριο, κάποιοι θα κληθούν να το πληρώσουν πολύ ακριβά.

Κοκολάκης Στέφανος

δηµοτικός σύµβουλος Πλατανιά