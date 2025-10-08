Επιστολές: Όταν ο δικηγόρος ως «συµπράττων λειτουργός της ∆ικαιοσύνης» γίνεται ειρωνεία, αν όχι ανάµνηση!

Κύριε διευθυντά,

Οι επικείµενες εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους βρίσκουν τον κλάδο, αλλά και την χώρα γενικότερα καθηµαγµένη υπό το καθεστώς της πολλαπλής κρίσης που βιώνουµε ως κοινωνία. Από τη γενικευµένη διάλυση του κοινωνικού ιστού, µε φαινόµενα έξαρσης της αντικοινωνικής και ενδοοικογενειακής βίας, µε πρωτοφανή περιστολή των συνταγµατικών δικαιωµάτων και λαϊκών ελευθεριών κι έναν ανεξέλεγκτο µηχανισµό καταστολής µε ανύπαρκτα ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα.

Οι κρίσεις αυτές όµως δεν είναι µόνο καταστροφή για τους πολλούς. Είναι και ευκαιρίες για τους λίγους. Στο όνοµα µιας διαρκώς ανανεούµενης και συνεχώς µεταλλασσόµενης «έκτακτης ανάγκης» επιτυγχάνονται -χωρίς µάλιστα την αναµενόµενη σε άλλες εποχές αντίσταση- αλλαγές τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό ακόµα χώρο, Νοµοθετήθηκαν, µε πολυβολικές ριπές, «fast track» διαδικασίες στη δικαιοσύνη για να διευκολυνθούν οι επενδυτές, δεκάδες αντεργατικά µέτρα που ήρθαν για να µείνουν, µια ταξική κι αντιδραστική αντί-µεταρρύθµιση του δικαίου, ποινικοί κώδικες που µας γυρίζουν στη δεκαετία του 50 µε άκριτη αυστηροποίηση των ποινών και φυλακές – κάτεργα, εργαλειοποιώντας τα πιο συντηρητικά κοινωνικά αντανακλαστικά, και τόσα άλλα.

Η δικηγορία αλλάζει βαθιά. ∆εν πρόκειται µόνο για τη νοµοτελειακή υποβάθµιση των δικηγόρων σε «µισθωτούς υπηρέτες» της αστικής τάξης, όπως έγραψε στο Μανιφέστο ο Κ. Μαρξ. Πρόκειται για την θεσµική απαξίωση σε µια δικαιοδοτική λειτουργία που εξελίσσεται στην κατεύθυνση του Θρασύµαχου («το του κρείττονος συµφέρον») µε την ουσιαστική αρνησιδικία από δικαστήρια που εκφυλίζονται σε Συµβούλια των επικρατούντων.

Πρόκειται για την κοινωνική και οικονοµική υποβάθµιση των δικηγόρων που:

Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες συνθλίβονται από αθέµιτο ανταγωνισµό όχι µόνο δικηγορικών εταιριών αλλά και µε την εισαγωγή µη δικαιούχων διαδίκων που ενεργούν µε δικαστικά πληρεξούσια (!) παραβιάζοντας ακόµα και το γράµµα του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (πρώτο βήµα για την είσοδο και κεφαλαιουχικών εταιριών στην «αγορά νοµικών υπηρεσιών»). Η πρόβλεψη του Κοµµουνιστικού Μανιφέστου υλοποιείται. Ο δικηγόρος ως «συµπράττων λειτουργός της ∆ικαιοσύνης» γίνεται ειρωνεία, αν όχι ανάµνηση.

Ως µισθωτοί λειτουργούν σε συνθήκες ανυπαρξίας εργασιακών δικαιωµάτων, σηµατοδοτώντας στο εσωτερικό του επαγγέλµατος µια όχι µόνο βαθιά, αλλά και έντονη ταξική διαφοροποίηση.

Οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι µοιραία υποβαθµίζονται σε µηχανισµούς του κράτους χάνοντας µεγάλο µέρος και της εκπροσωπευτικής τους λειτουργίας και του ελεγκτικού και θεσµικού ρόλου τους.

Όλο και πιο φανερά η βελτίωση των συνθηκών συνδέεται µε ριζικές αλλαγές στην δικαιοδοτική λειτουργία, που µε τη σειρά τους προαπαιτούν γενικότερες αλλαγές, όχι µόνο στους κοινωνικούς συσχετισµούς, αλλά µάλλον και ακόµα βαθύτερες, που να σχετίζονται µε την ίδια την κοινωνική φύση της εξουσίας.

Με αυτά τα δεδοµένα, παρόλο που έτσι κι αλλιώς η συνδικαλιστική πάλη είναι οριακής αποτελεσµατικότητας σε έναν επαγγελµατικό χώρο που η πλειοψηφία των δικηγόρων πλήττεται και από τις διευρυνόµενες ανισότητες, δεν υπάρχουν ούτε στο επίπεδο αυτό πολλές επιλογές. Να γυρίσουµε σελίδα!

Ήρθε η ώρα να αναδείξουµε ένα άλλο πρότυπο δικηγόρου και συνδικαλισµού, που δεν θα τροφοδοτεί την πολιτική εξουσία εις βάρος της κοινωνίας. Που βλέπει το δικηγόρο όχι ως απλό διεκπεραιωτή των οικονοµικών συµφερόντων του εντολέα του, αλλά ως κοινωνικό αγωνιστή, µαχητικό υπερασπιστή των λαϊκών ελευθεριών, των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Που θέτει τις επιστηµονικές του γνώσεις στην υπεράσπιση του δίκιου, των διωκόµενων και αγωνιστών, των αδυνάτων και των µεταναστών ενάντια στις κατασχέσεις της λαϊκής κατοικίας και των εισοδηµάτων των ανθρώπων του µόχθου, για µια ∆ικαιοσύνη που θα στέκεται πλάι των.

Ήρθε η ώρα να βροντοφωνάξουµε ότι σε ένα κόσµο συγκλονιστικών αντιθέσεων, εκείνο που σε εξανθρωπίζει είναι µε ποια µεριά συντάσσεσαι. Και όποιος δεν είναι µε τη µία, τότε αναγκαστικά είναι µε την άλλη! Το απολίτικο και η ουδετερότητα, µε όσους ιντελεκτουέλ µανδύες κι αν ενδύονται, ισοδυναµεί µε οπισθοπορεία και συντήρηση, µε παθητικότητα κι άκαπνη µάχη, ώστε να συνεχιστεί ο σηµερινός παραλογισµός.

Με τις σκέψεις αυτές καταθέτω την υποψηφιότητά µου για τις επικείµενες εκλογές στις 30 του Νοέµβρη για τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Χανίων,

Με µόνη αδιαπραγµάτευτη θέση την υποστήριξη των πραγµατικών συµφερόντων της πλειοψηφίας των δικηγόρων στους νέους συνδικαλιστικούς, και όχι µόνο, αγώνες που έρχονται. Γιατί εκεί βρίσκεται η ελπίδα για κοινωνικές αντιστάσεις εναντίον των εφαρµοζόµενων πολιτικών και της δυστοπίας που µε τα όποια προσχήµατα ήδη σχετικοποιεί τα δικαιώµατα και υποβαθµίζει τις ζωές µας.