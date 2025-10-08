menu
19.9 C
Chania
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕπιστολές
Επιστολές

Επιστολές: Όταν ο δικηγόρος ως «συµπράττων λειτουργός της ∆ικαιοσύνης» γίνεται ειρωνεία, αν όχι ανάµνηση!

Μανώλης Παπαδομανωλάκης
Μανώλης Παπαδομανωλάκης
0

Κύριε διευθυντά,

Οι επικείµενες εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους βρίσκουν τον κλάδο, αλλά και την χώρα γενικότερα καθηµαγµένη υπό το καθεστώς της πολλαπλής κρίσης που βιώνουµε ως κοινωνία. Από τη γενικευµένη διάλυση του κοινωνικού ιστού, µε φαινόµενα έξαρσης της αντικοινωνικής και ενδοοικογενειακής βίας, µε πρωτοφανή περιστολή των συνταγµατικών δικαιωµάτων και λαϊκών ελευθεριών κι έναν ανεξέλεγκτο µηχανισµό καταστολής µε ανύπαρκτα ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα.

Οι κρίσεις αυτές όµως δεν είναι µόνο καταστροφή για τους πολλούς. Είναι και ευκαιρίες για τους λίγους. Στο όνοµα µιας διαρκώς ανανεούµενης και συνεχώς µεταλλασσόµενης «έκτακτης ανάγκης» επιτυγχάνονται -χωρίς µάλιστα την αναµενόµενη σε άλλες εποχές αντίσταση- αλλαγές τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό ακόµα χώρο, Νοµοθετήθηκαν, µε πολυβολικές ριπές, «fast track» διαδικασίες στη δικαιοσύνη για να διευκολυνθούν οι επενδυτές, δεκάδες αντεργατικά µέτρα που ήρθαν για να µείνουν, µια ταξική κι αντιδραστική αντί-µεταρρύθµιση του δικαίου, ποινικοί κώδικες που µας γυρίζουν στη δεκαετία του 50 µε άκριτη αυστηροποίηση των ποινών και φυλακές – κάτεργα, εργαλειοποιώντας τα πιο συντηρητικά κοινωνικά αντανακλαστικά, και τόσα άλλα.

Η δικηγορία αλλάζει βαθιά. ∆εν πρόκειται µόνο για τη νοµοτελειακή υποβάθµιση των δικηγόρων σε «µισθωτούς υπηρέτες» της αστικής τάξης, όπως έγραψε στο Μανιφέστο ο Κ. Μαρξ. Πρόκειται για την θεσµική απαξίωση σε µια δικαιοδοτική λειτουργία που εξελίσσεται στην κατεύθυνση του Θρασύµαχου («το του κρείττονος συµφέρον») µε την ουσιαστική αρνησιδικία από δικαστήρια που εκφυλίζονται σε Συµβούλια των επικρατούντων.
Πρόκειται για την κοινωνική και οικονοµική υποβάθµιση των δικηγόρων που:
Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες συνθλίβονται  από αθέµιτο ανταγωνισµό όχι µόνο δικηγορικών εταιριών αλλά και µε την εισαγωγή  µη δικαιούχων διαδίκων που ενεργούν µε δικαστικά πληρεξούσια (!) παραβιάζοντας ακόµα και το γράµµα του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (πρώτο βήµα για την είσοδο και κεφαλαιουχικών εταιριών στην «αγορά νοµικών υπηρεσιών»). Η πρόβλεψη του Κοµµουνιστικού Μανιφέστου υλοποιείται. Ο δικηγόρος ως «συµπράττων λειτουργός της ∆ικαιοσύνης» γίνεται ειρωνεία, αν όχι ανάµνηση.
Ως µισθωτοί λειτουργούν σε συνθήκες ανυπαρξίας εργασιακών δικαιωµάτων, σηµατοδοτώντας στο εσωτερικό του επαγγέλµατος µια όχι µόνο βαθιά, αλλά και έντονη ταξική διαφοροποίηση.

Οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι µοιραία υποβαθµίζονται σε µηχανισµούς του κράτους χάνοντας µεγάλο µέρος και της εκπροσωπευτικής τους λειτουργίας και του ελεγκτικού και θεσµικού ρόλου τους.

Όλο και πιο φανερά η βελτίωση των συνθηκών συνδέεται µε ριζικές αλλαγές στην δικαιοδοτική λειτουργία, που µε τη σειρά τους προαπαιτούν γενικότερες αλλαγές, όχι µόνο στους κοινωνικούς συσχετισµούς, αλλά µάλλον και ακόµα βαθύτερες, που να σχετίζονται µε την ίδια την κοινωνική φύση της εξουσίας.

Με αυτά τα δεδοµένα, παρόλο που έτσι κι αλλιώς η συνδικαλιστική πάλη είναι οριακής αποτελεσµατικότητας σε έναν επαγγελµατικό χώρο που η πλειοψηφία των δικηγόρων πλήττεται και από τις διευρυνόµενες ανισότητες, δεν υπάρχουν ούτε στο επίπεδο αυτό πολλές επιλογές. Να γυρίσουµε σελίδα!

Ήρθε η ώρα  να αναδείξουµε ένα άλλο πρότυπο δικηγόρου και συνδικαλισµού, που δεν θα τροφοδοτεί την πολιτική εξουσία εις βάρος της κοινωνίας. Που βλέπει το δικηγόρο όχι ως απλό διεκπεραιωτή των οικονοµικών συµφερόντων του εντολέα του, αλλά ως κοινωνικό αγωνιστή, µαχητικό υπερασπιστή των λαϊκών ελευθεριών, των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Που θέτει τις επιστηµονικές του γνώσεις στην υπεράσπιση του δίκιου, των διωκόµενων και αγωνιστών, των αδυνάτων και των µεταναστών ενάντια στις κατασχέσεις της λαϊκής κατοικίας και των εισοδηµάτων των ανθρώπων του µόχθου, για µια ∆ικαιοσύνη που θα στέκεται πλάι των.

Ήρθε η ώρα να βροντοφωνάξουµε ότι σε ένα κόσµο συγκλονιστικών αντιθέσεων, εκείνο που σε εξανθρωπίζει είναι µε ποια µεριά συντάσσεσαι. Και όποιος δεν είναι µε τη µία, τότε αναγκαστικά είναι µε την άλλη! Το απολίτικο και η ουδετερότητα, µε όσους ιντελεκτουέλ µανδύες κι αν ενδύονται, ισοδυναµεί µε οπισθοπορεία και συντήρηση, µε παθητικότητα  κι άκαπνη µάχη, ώστε να συνεχιστεί ο σηµερινός παραλογισµός.

Με τις σκέψεις αυτές καταθέτω την υποψηφιότητά µου για τις επικείµενες εκλογές στις 30 του Νοέµβρη για τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Χανίων,

Με µόνη αδιαπραγµάτευτη θέση την υποστήριξη των πραγµατικών συµφερόντων της πλειοψηφίας των δικηγόρων στους νέους συνδικαλιστικούς, και όχι µόνο, αγώνες που έρχονται. Γιατί εκεί βρίσκεται η ελπίδα για κοινωνικές αντιστάσεις εναντίον των εφαρµοζόµενων πολιτικών και της δυστοπίας που µε τα όποια προσχήµατα ήδη σχετικοποιεί τα δικαιώµατα και υποβαθµίζει τις ζωές µας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum