Επιστολές: Ολοι στο αντιπολεµικό αντιιµπεριαλιστικό συλλαλητήριο

Κύριε διευθυντά

η επέµβαση των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν άνοιξε άλλο ένα µέτωπο πολέµου στα πλαίσια του άγριου ανταγωνισµού των ΗΠΑ – Ρωσίας – Κίνας για το ξαναµοίρασµα του κόσµου µε το αίµα των λαών. Αυτός ο άγριος ανταγωνισµός είναι που άνοιξε τη σφαγή του πολέµου στην Ουκρανία, που έχει διαλύσει χώρες, όπως τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν, τη Συρία, που αιµατοκυλάει τους λαούς της Αφρικής. Αυτός ο ανταγωνισµός που αλληλοτροφοδοτείται µε την οικονοµική κρίση στρώνει το δρόµο για την προετοιµασία του γενικευµένου πολέµου.

Αυτά, τα φρικαλέα σενάρια, επιβεβαιώνει η επέµβαση των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και το Λίβανο µε τους αµέτρητους βοµβαρδισµούς, τις δολοφονίες αµάχων χωρίς προσχήµατα και τις φασιστικές απειλές του Τραµπ, ότι «θα δολοφονούµε µέχρι να γίνετε υποτελείς µας»

Οι πρώτοι που έριξαν την ατοµική βόµβα στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίµα, που βοµβάρδισαν µε απεµπλουτισµένο ουράνιο τη Γιουγκοσλαβία και τη Λιβύη, δολοφονούν για… να «µας σώσουν από τα πυρηνικά του Ιράν». ∆εν µας πείθουν, οι υποκριτικές δικαιολογίες τους για τα «δικαιώµατα του λαού του Ιράν», γιατί είναι αυτοί που δολοφονούν εν ψυχρώ το λαό τους όταν αγωνίζεται και αντιστέκεται, που έχουν επιβάλλει χούντες στη λατινική Αµερική και στην ίδια µας τη χώρα, που στηρίζουν ανδρείκελα στις χώρες που καταστρέφουν, που οδηγούν τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης στη γενοκτονία και του αρνούνται το δικαίωµα να έχει πατρίδα.

Ο πόλεµος έφτασε στη γειτονιά µας· η χώρα έχει γίνει ορµητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, αλλά και συµµετέχει άµεσα σ ’αυτόν µε τις φρεγάτες, τις πυροβολαρχίες και τα µαχητικά που προστατεύουν τα συµφέροντα των ΗΠΑ , ΝΑΤΟ. ΕΕ και στρέφονται ενάντια στους λαούς της Μ. Ανατολής.

Ο πόλεµος έφτασε στη γειτονιά µας και µας καλεί να πάρουµε θέση.

Η κυβέρνηση της Ν∆ και τα κόµµατα του συστήµατος έχουν δέσει τη χώρα και το λαό µε τις αλυσίδες της εξάρτησης και µας οδηγούν σε επικίνδυνους δρόµους προκειµένου να υπηρετήσουν τα συµφέροντα των ιµπεριαλιστών και να κερδίσουν κανένα «κοκαλάκι» για την αστική τάξη της χώρας. Γι αυτό δεν διστάζουν να οδηγήσουν το λαό σε παραπέρα φτώχεια και εξαθλίωση για να χρηµοτοδοτηθούν τα φιλοπόλεµα σχέδια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, να δώσουν τη νέα γενιά κρέας για τα κανόνια των φονιάδων των λαών.

Κανένας εφησυχασµός! Η θέση µας είναι µε τον αντιιµπεριαλιστικό-αντιπολεµικό αγώνα. Γιατί µόνο οι λαοί µε την πάλη τους µπορούν να βάλουν φραγµό στην επελαύνουσα βαρβαρότητα, στους πολέµους των ιµπεριαλιστών. Μόνο ένα κίνηµα συλλογικό, µαζικό, µε µόνιµα χαρακτηριστικά και όχι µε εικονικές ενέργειες ή δια αντιπροσώπων µπορεί να πείθει το λαό και να τον εντάσσει στο δύσκολο, αλλά αναγκαίο αγώνα για την απεµπλοκή της χώρας από τους πολέµους των ιµπεριαλιστών, για το διώξιµο των βάσεων από τον τόπο µας. Χωρίς αυταπάτες για το ξενόδουλο πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης, χωρίς την εναπόθεση ελπίδων σε άλλους «προστάτες» ιµπεριαλιστές.

Να συµµετέχουµε µαζικά στις διαδηλώσεις. Στα Χανιά την Πέµπτη 12 Μάρτη στις 7µµ Πλ. Αγοράς να αντηχήσουν δυνατά τα συνθήµατα.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

ΕΞΩ ΟΙ ΦΟΝΙΑ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΗ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ ! ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΣΤΙΝΗ!

ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ -ΚΑΜΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ

ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Χανιά, 10-3-2026

Γεωργία Θάνου,

µέλος της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ