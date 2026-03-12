menu
15.4 C
Chania
Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕπιστολές
Επιστολές

Επιστολές: Ολοι στο αντιπολεµικό αντιιµπεριαλιστικό συλλαλητήριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κύριε διευθυντά

η επέµβαση των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν άνοιξε άλλο ένα µέτωπο πολέµου στα πλαίσια του άγριου ανταγωνισµού των ΗΠΑ – Ρωσίας – Κίνας για το ξαναµοίρασµα του κόσµου µε το αίµα των λαών. Αυτός ο άγριος ανταγωνισµός είναι που άνοιξε τη σφαγή του πολέµου στην Ουκρανία, που έχει διαλύσει χώρες, όπως τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν, τη Συρία, που αιµατοκυλάει τους λαούς της Αφρικής. Αυτός ο ανταγωνισµός που αλληλοτροφοδοτείται µε την οικονοµική κρίση στρώνει το δρόµο για την προετοιµασία του γενικευµένου πολέµου.

Αυτά, τα φρικαλέα σενάρια, επιβεβαιώνει  η  επέµβαση των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και το Λίβανο  µε τους αµέτρητους βοµβαρδισµούς, τις δολοφονίες αµάχων  χωρίς προσχήµατα και τις φασιστικές απειλές του Τραµπ, ότι «θα δολοφονούµε µέχρι να γίνετε υποτελείς µας»

Οι πρώτοι που έριξαν  την ατοµική βόµβα στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίµα, που βοµβάρδισαν µε απεµπλουτισµένο ουράνιο τη Γιουγκοσλαβία και τη Λιβύη, δολοφονούν για… να «µας σώσουν από τα πυρηνικά του Ιράν». ∆εν µας πείθουν, οι υποκριτικές δικαιολογίες τους για τα «δικαιώµατα του λαού του Ιράν», γιατί είναι αυτοί που δολοφονούν εν ψυχρώ το λαό τους όταν αγωνίζεται και αντιστέκεται, που έχουν  επιβάλλει χούντες στη λατινική Αµερική και στην ίδια µας τη χώρα, που στηρίζουν ανδρείκελα στις χώρες που καταστρέφουν, που οδηγούν τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης στη γενοκτονία και του αρνούνται το δικαίωµα να έχει πατρίδα.

Ο πόλεµος  έφτασε στη γειτονιά µας· η χώρα έχει γίνει ορµητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, αλλά και συµµετέχει άµεσα σ ’αυτόν µε τις φρεγάτες, τις πυροβολαρχίες και τα µαχητικά που προστατεύουν τα συµφέροντα των ΗΠΑ , ΝΑΤΟ. ΕΕ και στρέφονται ενάντια στους λαούς της Μ. Ανατολής.

Ο πόλεµος έφτασε στη γειτονιά µας και µας καλεί να πάρουµε θέση.

Η κυβέρνηση της Ν∆ και τα κόµµατα του συστήµατος  έχουν δέσει τη χώρα και το λαό µε τις αλυσίδες της εξάρτησης και µας οδηγούν σε επικίνδυνους δρόµους προκειµένου να υπηρετήσουν τα συµφέροντα των ιµπεριαλιστών και να κερδίσουν κανένα «κοκαλάκι» για την αστική τάξη της χώρας. Γι αυτό δεν διστάζουν να οδηγήσουν το λαό σε παραπέρα φτώχεια και εξαθλίωση για να χρηµοτοδοτηθούν τα φιλοπόλεµα σχέδια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, να δώσουν τη νέα γενιά κρέας για τα κανόνια των φονιάδων των λαών.

Κανένας εφησυχασµός! Η θέση µας είναι µε τον αντιιµπεριαλιστικό-αντιπολεµικό αγώνα. Γιατί µόνο οι λαοί µε την πάλη τους µπορούν να βάλουν φραγµό στην επελαύνουσα βαρβαρότητα, στους πολέµους των ιµπεριαλιστών. Μόνο ένα κίνηµα συλλογικό, µαζικό, µε µόνιµα χαρακτηριστικά  και  όχι  µε εικονικές ενέργειες ή δια αντιπροσώπων µπορεί να πείθει το λαό και να τον εντάσσει  στο δύσκολο, αλλά αναγκαίο αγώνα για την απεµπλοκή της χώρας από τους πολέµους των ιµπεριαλιστών, για το διώξιµο των βάσεων από τον τόπο µας. Χωρίς αυταπάτες για το ξενόδουλο πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης, χωρίς την εναπόθεση ελπίδων σε άλλους «προστάτες» ιµπεριαλιστές.

  Να συµµετέχουµε µαζικά στις διαδηλώσεις. Στα Χανιά την Πέµπτη 12 Μάρτη στις 7µµ Πλ. Αγοράς να αντηχήσουν δυνατά τα  συνθήµατα.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

ΕΞΩ ΟΙ ΦΟΝΙΑ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΗ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ ! ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΣΤΙΝΗ!

ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ -ΚΑΜΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ

ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Χανιά, 10-3-2026

Γεωργία Θάνου,

µέλος της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum