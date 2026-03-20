Επιστολές: Οι βρετανικές βάσεις να γίνουν…ΑμερικανοΝατοϊκές;

“Η Κύπρος επιθυμεί μια “ειλικρινή, ανοιχτή συζήτηση” με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το μέλλον των βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στο νησί της ανατολικής Μεσογείου, όταν τελειώσει η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή (…) δήλωσε στο Bloomberg σε συνέντευξη του ο κύπριος πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Μετά τις επιθέσεις με drones στην περιοχή των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι ως συνέπεια της επέμβασης των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, την εκκένωση των χιλιάδων κατοίκων που ζουν μέσα στην περιοχή των βάσεων και τους -σε καθημερίνη βάση- συναγερμούς που χτυπάνε, έχει ανοίξει έντονη συζήτηση σχετικά με το καθεστώς των βρετανικών βάσεων οι οποίες θεωρούνται υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και αποικιοκρατικο κατάλοιπο στο νησί.

Ταυτόχρονα, στη δημόσια συζήτηση, αναμοχλεύεται και διερευνάται το ενδεχόμενο εισόδου της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Διάφοροι παρατρεχάμενοι του συστήματος και πρώτα-πρώτα ο ίδιος ο κύπριος πρόεδρος Χριστοδουλίδης σπεύδουν να τοποθετηθούν. «Αν ήταν εφικτό αύριο η Κυπριακή δημοκρατία να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ θα γίνονταν”, δήλωσε σε συνέντευξη του στο ΣΚΑΙ πριν 2 βδομάδες δηλώνοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης και της εξαρτημένης κυπριακής αστικής τάξης που υπηρετεί.

Οχι λοιπόν, ο Χριστοδουλίδης δεν αποφάσισε να το παίξει “αντιαποικιοκράτης” ούτε σχεδιάζει κάποιον “εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα” για το κλείσιμο των βρετανικών βάσεων στο νησί. Ενάντια σε αυτόν τον μαγνήτη πολεμικών κινδύνων, που έχει επιφέρει τόσα δεινά στους γειτονικούς λαούς αλλά και στον ίδιο τον κυπριακό λαό, ο μόνος που μπορεί να επιβάλλει το ξεπέταγμα τους ειναι το αντιβασικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα που θα οικοδομήσει με την πάλη του ο κυπριακός λαός.

Αν κάτι επιδιώκει ο, γνωστός για την αμερικανοδουλέια του, Χριστοδουλίδης, με την τοποθέτηση του για το καθεστώς των βρετανικών βάσεων, είναι να διαπραγματευτεί προς όφελος και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στο νησί. Άλλωστε, η μη έγκριση της χρήσης των βάσεων, για την εξυπηρέτηση των επεμβάσεων των ΗΠΑ στο Ιράν τις πρώτες μέρες του πολέμου, ως γνωστόν, δεν άρεσε καθόλου στα επιτελεία των ΗΠΑ και αυτό δεν θα πρέπει αν επαναληφθεί. Κοινώς, οι βρετανικές βάσεις πρέπει να γίνουν…ΑμερικανοΝατοϊκές!

Γεωργία Χαραλάμπους,

μέλος της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ